 “Todo este daño...”: Camilo Huerta desmiente a Marité Matus y anuncia acciones legales en su contra - Chilevisión
Minuto a minuto
Alcalde Desbordes justificó entrega de llaves de Santiago a María Corina Machado: “Tiene méritos de sobra” “Son el futuro de Chile”: Así fue el primer discurso oficial del nuevo presidente José Antonio Kast Realizaron más de 40 transferencias: Padre e hijo fueron acusados de millonaria estafa a constructora española “Bajemos el tono”: La petición del cardenal Chomali tras el traspaso de mando al presidente Kast ¿Quién es Javiera Rodríguez? La diputada que juró ante la Cámara con una controversial chaqueta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/03/2026 17:40

“Todo este daño...”: Camilo Huerta desmiente a Marité Matus y anuncia acciones legales en su contra

El deportista habría asegurado que el dinero es un tema anexo, y que en realidad Marité querría ensuciar su imagen.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Camilo Huerta rompió el silencio y se refirió a las declaraciones de Marité Matus, donde lo acusa de haberle sido infiel con la hija de Pamela Díaz, Trinidad Neira, durante su matrimonio.

El deportista negó los hechos tajantemente y anunció que tomará acciones legales en contra de su exesposa.

¿Qué dijo Camilo Huerta?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Javier Fernández se contactó con Camilo Huerta, quien declaró: "Triste por todo este daño que están inventando, pero más fuerte que nunca".

En esa misma línea, agregó: "Mis abogados se están haciendo cargo de esto; nada de lo que habla existe".

Acto seguido, Fernández le preguntó con qué fin Marité habría ventilado esta presunta infidelidad con Trini Neira y contestó: "porque fue lo mejor que le pasó en la vida (estar con él)".

"En el fondo, él dice que lo de la plata es un tema anexo, que hay un despecho, un dolor de ella que quiere ensuciar la imagen de Camilo a toda costa", agregó Javier Fernández en el espacio televisivo.

Por otro lado, Hugo Valencia y Paula Escobar le reiteraron que existen pruebas tras las acusaciones de Matus, como conversaciones, a lo que Fernandez respondió: "¿Los mensajes, tú dices que son pruebas fidedignas?".

"Lleva un año hablando pestes de Camilo, no lo puede superar, que lo entiendo y ahora sale con esto", cerró el comunicador.

Publicidad

Destacamos

Noticias

MINUTO A MINUTO | Pdte. Kast participó en primera actividad como mandatario en colegio de Ñuñoa

Lo último

Lo más visto

MINUTO A MINUTO | Pdte. Kast participó en primera actividad como mandatario en colegio de Ñuñoa

Este miércoles se llevó a cabo el cambio de mando, donde el presidente electo, José Antonio Kast, asumió como la máxima autoridad del país, en una ceremonia que marcó el inicio de un nuevo gobierno.

11/03/2026

EXCLUSIVO | Revelan audio de compañero que encontró a carabinero baleado en Puerto Varas: “Lo vi tendido”

En el registro se escucha el momento en que un funcionario policial entrega sus testimonio y resconstruye el momento en que encontró a su compañero herido.

11/03/2026

“Mi paz...”: Trini Neira reacciona tras revelación de supuesto “affaire” con Camilo Huerta

La hija de Pamela Díaz compartió un llamativo mensaje en redes sociales tras el conocimiento de la infidelidad de Camilo Huerta tras su separación con Marité Matus.

11/03/2026

VIDEO | ¿Te fijaste? El gesto de Violeta Boric que se robó las miradas en despedida vecinal a Gabriel Boric

Mientras el mandatario aún en ejercicio recibía los saludos de sus vecinos, la pequeña que estaba en sus brazos y acaparó la atención con un tierno gesto tras perder el juguete que traía consigo.

11/03/2026