“Todo este daño...”: Camilo Huerta desmiente a Marité Matus y anuncia acciones legales en su contra - Chilevisión

El deportista habría asegurado que el dinero es un tema anexo, y que en realidad Marité querría ensuciar su imagen.

Este miércoles, Camilo Huerta rompió el silencio y se refirió a las declaraciones de Marité Matus, donde lo acusa de haberle sido infiel con la hija de Pamela Díaz, Trinidad Neira, durante su matrimonio.

El deportista negó los hechos tajantemente y anunció que tomará acciones legales en contra de su exesposa.

¿Qué dijo Camilo Huerta?

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Javier Fernández se contactó con Camilo Huerta, quien declaró: "Triste por todo este daño que están inventando, pero más fuerte que nunca".

En esa misma línea, agregó: "Mis abogados se están haciendo cargo de esto; nada de lo que habla existe".

Acto seguido, Fernández le preguntó con qué fin Marité habría ventilado esta presunta infidelidad con Trini Neira y contestó: "porque fue lo mejor que le pasó en la vida (estar con él)".

"En el fondo, él dice que lo de la plata es un tema anexo, que hay un despecho, un dolor de ella que quiere ensuciar la imagen de Camilo a toda costa", agregó Javier Fernández en el espacio televisivo.

Por otro lado, Hugo Valencia y Paula Escobar le reiteraron que existen pruebas tras las acusaciones de Matus, como conversaciones, a lo que Fernandez respondió: "¿Los mensajes, tú dices que son pruebas fidedignas?".

"Lleva un año hablando pestes de Camilo, no lo puede superar, que lo entiendo y ahora sale con esto", cerró el comunicador.