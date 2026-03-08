 “No tengo ni uno”: Camilo Huerta reveló crisis económica tras quiebre con Marité Matus - Chilevisión
08/03/2026

“No tengo ni uno”: Camilo Huerta reveló crisis económica tras quiebre con Marité Matus

Camilo Huerta conversó con Pamela Díaz en la última edición de su podcast Sin Editar. En la instancia, el rostro televisivo reveló detalles de su presente tras el quiebre con Marité Matus.

Publicado por CHV Noticias

Camilo Huerta fue el más reciente invitado del podcast Sin Editar que conduce Pamela Díaz. En el programa reveló nuevos detalles de su bullado quiebre con Marité Matus

Durante la conversación, el profesor de educación física confesó que atraviesa un duro momento económico. "No tengo ni uno, empecé de nuevo desde cero", reveló. 

Cabe precisar que Huerta enfrenta una demanda producto de una millonaria deuda con su exesposa.

A enero del presente año, la defensa del exparticipante de Yingo detalló que se le han hecho siete pagos a Marité Matus por un monto total de $25.135.188. Sin embargo, esto fue desmentido por la empresaria.

Camilo Huerta revela difícil momento económico tras quiebre con Marité Matus 

Durante la grabación del capítulo, Camilo Huerta abordó la demanda asegurando que “Estoy súper tranquilo, confiado. Nosotros con mi abogado nos hemos defendido". 

Respecto a la crisis financiera, el rostro televisivo confesó que "soy más feliz que nunca, ahora que no tengo nada, soy más feliz que nunca. No estoy preocupado por nada, el destino lo acomoda. Es un renacer”.

Finalmente, respecto al matrimonio frustrado con la empresaria, Huerta agregó que uno nunca piensa que se va a casar para separarse. Yo pensé casarme para toda la vida”. 

