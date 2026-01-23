“Préstamo informal”: Camilo Huerta responde a la demanda por millonaria deuda con Marité Matus - Chilevisión

La expareja se encuentra enfrentada por una deuda que mantendría el personal trainer debido a un supuesto préstamo para la instalación de un dispensario de marihuana.

Surgieron nuevos antecedentes sobre la demanda que Marité Matus interpuso contra Camilo Huerta luego de que se conociera su quiebre matrimonial.

La expareja se encuentra enfrentada por un problema económico por un dispensario de cannabis medicinal que el personal trainer habría instalado con dinero que su entonces esposa le prestó.

En concreto, la demanda que la empresaria interpuso en noviembre de 2025 contra su exmarido solicita que reconozca que crearon un negocio en conjunto.

Según detalla el escrito al que tuvo acceso LUN “la demandante le ofreció dinero en calidad de préstamo ya que en ese momento no disponía de dinero. Fue en ese contexto que la demandante y cónyuge del demandado le facilita un monto que asciende a $35.000.000, los que serían devueltos en la medida que la actividad comercial que realizada se lo permitiera”.

Camilo Huerta responde a demanda por millonaria deuda

La defensa de Camilo Huerta detalló que se le han hecho siete pagos a Marité Matus por un monto total de $25.135.188.

Sin embargo, en su réplica se detalló que los pagos realizados “obedecen a la lógica de distribución de flujos de caja o utilidades de un negocio y no a la devolución de un capital fijo”.

En la dúplica de la defensa del exparticipante de Yingo, que fue presentada el pasado 15 de enero, se señala que el traspaso de fondos fue un “préstamo informal entre cónyuges”, instancia en la que “no se estableció por la demandante formalidades”.