“Él le manda un...”: Marité Matus demandó a Camilo Huerta y revelan los motivos del quiebre matrimonial - Chilevisión

13/11/2025 11:11

“Él le manda un...”: Marité Matus demandó a Camilo Huerta y revelan los motivos del quiebre matrimonial

Cecilia Gutiérrez impactó a los internautas tras revelar que sí hubo temas económicos de por medio, pero la separación se habría dado por una acción en particular por parte de Camilo Huerta.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Cecilia Gutiérrez reveló que Marité Matus interpuso una demanda en contra de Camilo Huerta por una empresa en la que ella habría invertido, pero que su administración está en manos del profesor de educación física.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista también reveló el motivo que generó el quiebre matrimonial definitivo entre ambos e impactó a los internautas.

¿Qué pasó entre Camilo Huerta y Marité Matus?

"Marité Matus demandó a Camilo Huerta. Esta relación terminó evidentemente muy mal. Lo demandó por una tienda, un dispensario que él ahora administra, pero ella asegura en la demanda que toda la inversión fue de ella", señaló Gutiérrez.

En esa misma línea, aclaró que la demanda indica que Marité no habría recibido dinero de vuelta por esa inversión, ni tampoco ganancias: "Fue por un tema económico".

Cecilia también expuso la razón del quiebre matrimonial: "Además, me decían que lo que más le ha dolido a Marité es que Camilo Huerta terminó la relación por WhatsApp. Cuando empezaron estos problemas económicos, él le manda un WhatsApp y al otro día se va de la casa y listo y se acaba la relación".

En ese momento, Marité hizo el cese de convivencia para comenzar con los trámites de divorcio, por lo que la periodista finalmente concluyó: "Esta relación está más que quebrada".

Revisa la publicación de Instagram:

