Revelan foto del accidente vehicular que sufrieron hijos de Arturo Vidal: Así quedó el auto - Chilevisión

El vehículo sufrió daños en su parte frontal y trasera y cayó en una especie de canal de regadío. De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, los hijos del deportista y Marité Matus estarían bien.

Durante la tarde de este martes, se divulgó una fotografía del accidente vehicular que sufrieron los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus.

Según había explicado Cecilia Gutiérrez, quien habló con Marité, el automóvil estaba siendo conducido por el hermano de ella, cuando volcó.

Fotografía muestra accidente de hijos de Arturo Vidal

En esta oportunidad, el portal Infama publicó una fotografía que muestra la camioneta completamente destrozada tanto en su parte frontal como trasera.

Tras volcarse, el vehículo quedó en diagonal y cayó por una especie de canal de regadío. También presenta daños en la zona del maletero.

"Como les dijimos en la mañana se encuentran bien, a pesar de que la camioneta en la que iban se volcó", expresó finalmente el portal de farándula en su canal de difusión.

