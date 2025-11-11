 Revelan foto del accidente vehicular que sufrieron hijos de Arturo Vidal: Así quedó el auto - Chilevisión
Minuto a minuto
Inminente huelga de pilotos en Latam: Aerolínea anuncia modificaciones de vuelos para dos días ¿Quiénes sacaron ventaja? Pepe Auth analizó el último debate de los candidatos presidenciales EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón Víctima era boliviana y había denuncias previas: Lo que se sabe del crimen que impacta a Melipilla “Escuchamos los gritos y…”: Testigos revelan detalles del asesinato de mujer por VIF en Melipilla
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/11/2025 18:51

Revelan foto del accidente vehicular que sufrieron hijos de Arturo Vidal: Así quedó el auto

El vehículo sufrió daños en su parte frontal y trasera y cayó en una especie de canal de regadío. De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, los hijos del deportista y Marité Matus estarían bien.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes, se divulgó una fotografía del accidente vehicular que sufrieron los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus.

Según había explicado Cecilia Gutiérrez, quien habló con Marité, el automóvil estaba siendo conducido por el hermano de ella, cuando volcó.

Fotografía muestra accidente de hijos de Arturo Vidal

En esta oportunidad, el portal Infama publicó una fotografía que muestra la camioneta completamente destrozada tanto en su parte frontal como trasera.

Tras volcarse, el vehículo quedó en diagonal y cayó por una especie de canal de regadío. También presenta daños en la zona del maletero.

"Como les dijimos en la mañana se encuentran bien, a pesar de que la camioneta en la que iban se volcó", expresó finalmente el portal de farándula en su canal de difusión.

Revisa las publicaciones de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO | Revive acá el último Debate Presidencial 2025 antes de las elecciones de noviembre

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Conocido como El Chapu o El Cebolla: El sospechoso tras el crimen de Valentina Alarcón

Se trata de El Chapu, conocido en la población El Castillo también como El Cebolla. La Policía de Investigaciones ya se encuentra trabajando en las diligencias para dar con su paradero.

11/11/2025

Había denuncias desde 2019 y cautelares vigentes: Revelan nuevos antecedentes en fatal episodio VIF en Melipilla

El fiscal Nelson Cajas entregó más antecedentes: "Es una pareja que tenía conflictos en el pasado por violencia intrafamiliar.

11/11/2025

Revelan foto del accidente vehicular que sufrieron hijos de Arturo Vidal: Así quedó el auto

El vehículo sufrió daños en su parte frontal y trasera y cayó en una especie de canal de regadío. De acuerdo a Cecilia Gutiérrez, los hijos del deportista y Marité Matus estarían bien.

11/11/2025

¡La grabaron en el Nacional! Revelan cuál sería la canción chilena que Dua Lipa cantará hoy

La cantante expresó su emoción por las presentaciones que tendrá este marte y miércoles en el Estadio Nacional, en las que tendrá a Princesa Alba como telonera.

11/11/2025