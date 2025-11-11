 “Tuvieron un grave accidente”: Revelan que auto en el que viajaban hijos de Arturo Vidal y Marité Matus se volcó - Chilevisión
11/11/2025 09:35

“Tuvieron un grave accidente”: Revelan que auto en el que viajaban hijos de Arturo Vidal y Marité Matus se volcó

Según Cecilia Gutiérrez, los hijos de la pareja volcaron en un vehículo conducido por el hermano de la modelo, provocando la preocupación en el círculo cercano del exfutbolista.

Publicado por CHV Noticias

Este martes se conoció una preocupante situación que habría afectado a los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus el pasado fin de semana.

De acuerdo a lo informado por la periodista Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, los hijos del futbolista y la modelo habrían tenido un complicado accidente automovilístico, que terminó con un auto voclado en la noche del sábado 8 de noviembre.

Hijos de Arturo Vidal y Marité Matus habrían terminado ilesos

Fue la propia periodista que entregó más antecedentes del presunto hecho, aseverando que el incidente dejó muy preocupado a las personalidades por la gravedad del suceso.

"Los hijos de Arturo Vidal y Marité Matus tuvieron un grave accidente de automóvil. Iban con el hermano de Marité, quien se volcó en el auto. Afortunadamente no hubo daños físico", afirmó Cecilia Gutiérrez.

Asimismo, la comunicadora indicó que tanto el futbolista como la modelo "pasaron mucho susto" con el incidente, pero que están agradecidos que no terminó en una tragedia mayor.

"(Marité) me decía que estaban muy agradecidos de Dios que no haya pasado nada grave porque el accidente sí lo fue", sentenció Cecilia Gutiérrez.

Cecilia Gutiérrez reveló accidente de hijos de Arturo Vidal con Marité Matus

