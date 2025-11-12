“Iban camino a...”: Marité Matus rompió el silencio tras accidente vehicular que sufrieron sus hijos - Chilevisión

La exesposa de Arturo Vidal agradeció las muestras de cariño y entregó nuevos detalles sobre el accidente donde iba conduciendo su hermano mayor.

Este miércoles, Marité Matus se pronunció en redes sociales tras el accidente vehicular que sufrieron sus tres hijos y hermano el pasado fin de semana.

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, quien explicó que el hermano de Marité conducía el automóvil que posteriormente volcó.

¿Qué dijo Marité Matus?

Al respecto, la modelo utilizó sus redes sociales y agradeció las muestras de cariño: "Quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mis hijos".

En esa misma línea, agregó: "Efectivamente, el día sábado, ellos tuvieron un accidente cuando iban camino a los juegos. Mi hermano mayor iba manejando, junto a mis tres hijos".

Respecto del estado de salud de sus familiares, Matus precisó: "Gracias a Dios, mis niños están bien, en perfectas condiciones, y eso es lo más importante. Lo material se recupera, pero la vida y la salud no tienen precio (...) Me emociona sentir tanto apoyo y tanto amor hacia ellos".

Luego de que se revelara la noticia del accidente vehicular, el portal Infama publicó una fotografía del estado en el que quedó el automóvil, que cayó a una especie de canal de regadío con su parte frontal y trasera completamente destrozada.

