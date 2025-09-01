“Más libre...”: Marité Matus impactó con reveladora reflexión tras separación con Camilo Huerta - Chilevisión

La influencer se refirió al momento personal que atraviesa tras su separación del exYingo, luego de cerca de un año y medio de casados.

Marité Matus comenzó a dejar atrás su mediático quiebre matrimonial con Camilo Huerta, y compartió una reflexión sobre su momento actual.

La influencer confirmó a finales de julio el fin de relación con el exYingo tras cerca de un año y medio de celebrar su matrimonio.

Según comentó en ese momento “después de un año y medio de matrimonio, decidí separarme. Y aunque hay quienes ven ese tiempo como ‘poco’, para mí fue una eternidad llena de aprendizaje, de intentos, de esperanza… también mucho dolor”.

Sin embargo, con el correr de los días la empresaria dejó atrás lo malo y se concentró en destacar lo positivo de este proceso y su crecimiento a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Me he convertido en mi ejemplo de amor propio”, escribió Marité Matus.

Según contó, tras su separación “hoy no soy la misma: Soy más fuerte, más libre, más consciente”.

Finalmente, tuvo palabras de agradecimiento para sus seguidores que la han acompañado con su cariño en este difícil momento.

“Gracias infinitas por cada palabra, cada mensaje y cada pedacito de luz que me escriben”, cerró en su publicación.

La reflexión de Marité Matus