¿Desinteresado e incómodo? El episodio del vuelo que marcó a Camilo Huerta antes del quiebre con Marité Matus - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez reveló detalles de un viaje familiar que realizaron con los hijos de ella a Cancún y relató una situación que vivieron en el avión producto de sus asientos.

Tras varios rumores y meses de especulaciones, Marité Matus confirmó el quiebre definitivo de su matrimonio con Camilo Huerta.

La empresaria inmobiliaria anució el fin de su relación a mediadios de julio y días después rompió el silencio en sus redes sociales revelando su versión de la separación, transparentando problemas emocionales y económicos.

En ese contexto, se conocieron nuevos detalles de cómo era la relación de pareja entre el exYingo y la expareja de Arturo Vidal.

El episodio antes del quiebre de Camilo Huerta y Marité Matus

La periodista Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes del fin de la relación en su podcast Bombastic y reveló un desconocido episodio.

“Un tema que me llamó mucho la atención en un principio fue que varios comentaban que él no se aprovechaba de Marité. Incluso una vez me contaron una historia que habla mucho de esto”, inició comentando.

De acuerdo con la panelista de Primer Plano, esto se dio en medio de unas vacaciones familiares de Huerta, Matus y los hijos de esta en Cancún, en las que “en el vuelo de vuelta Marité y sus hijos viajaron todos en primera clase y Camilo se fue atrás en económica”.

“Ella se acercó a la jefa de cabina para pedirle si era posible cambiarlo a los asientos de adelante, no en primera clase pero los que están inmediatamente después”, detalló Cecilia Gutiérrez.