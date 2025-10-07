 Camilo Huerta reaparece tras quiebre con Marité Matus: Fue captado en una clínica - Chilevisión
07/10/2025 18:00

Camilo Huerta reaparece tras quiebre con Marité Matus: Fue captado en una clínica

El exparticipante de Yingo había optado por alejarse de las redes sociales y eludir a la prensa tras su separación, pero fue Cecilia Gutiérrez quien reveló la primera imagen.

Publicado por CHV Noticias

Camilo Huerta reapareció a más de tres meses de que se conociera su mediática separación de Marité Matus

Fue en julio de este año que la empresaria confirmó su quiebre con el exYingo, luego de un año y medio de casados. 

Después de un año y medio de matrimonio, decidí separarme. Y aunque hay quienes ven ese tiempo como ‘poco’, para mí fue una eternidad llena de aprendizaje, de intentos, de esperanza… también mucho dolor”, detalló en un comunicado. 

Camilo Huerta reaparece tras quiebre

Desde entonces Camilo Huerta optó por mantenerse alejado de las redes sociales e incluso eludió las cámaras de Primer Plano.

Sin embargo, durante las últimas horas Cecilia Gutiérrez compartió la primera imagen de la reaparición pública del exchico reality.

Según compartió en su grupo de difusión de Instagram, Huerta fue captado esperando en la sala de atención de una clínica ubicada en la comuna de Providencia

