Van dos matrimonios este año: De qué se trata la "maldición" del Ave María de Luis Jara - Chilevisión

Los matrimonios de Karol Lucero, Marité Matus y Fernando Solabarrieta han protagonizado algunas polémicas que se vinculan a la interpretación del cantante.

El reciente quiebre de Karol Lucero y Fran Virgilio a raíz de una polémica infidelidad revivió una teoría que surgió hace un tiempo en redes sociales: la supuesta "maldición" de Luis Jara.

Resulta que hace un tiempo se comenzó a especular sobre la carga negativa o mala suerte que traería la interpretación del Ave María que ha hecho el cantante en algunos matrimonios de conocidos nombres del espectáculo.

Esto ya que cada vez que canta el tema religioso frente a los novios, las relaciones terminan por quebrarse o con escándalos mediáticos.

La "maldición" de Luis Jara

Cabe recordar que la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la Karol Lucero y Fran Virgilio terminaron su relación y que la mujer le habría dado una semana al comunicador para sacar sus cosas del departamento que compartían.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre del año pasado y en menos de año habrían tomado caminos separados a raíz de la infidelidad.

Otros que terminaron este año fueron Camilo Huerta y Marité Matus. La pareja se casó a inicios de 2025 con Luis Jara presente en la ceremonia.

La teoría de la supuesta "maldición" de Luis Jara también incluye los matrimonios de Nicolás Copano y Lady Ganga y de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, quienes han enfrentado polémicas sobre sus relaciones durante el último tiempo.