 Van dos matrimonios este año: De qué se trata la "maldición" del Ave María de Luis Jara - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/08/2025 18:04

Van dos matrimonios este año: De qué se trata la "maldición" del Ave María de Luis Jara

Los matrimonios de Karol Lucero, Marité Matus y Fernando Solabarrieta han protagonizado algunas polémicas que se vinculan a la interpretación del cantante.

Publicado por CHV Noticias

El reciente quiebre de Karol Lucero y Fran Virgilio a raíz de una polémica infidelidad revivió una teoría que surgió hace un tiempo en redes sociales: la supuesta "maldición" de Luis Jara

Resulta que hace un tiempo se comenzó a especular sobre la carga negativa o mala suerte que traería la interpretación del Ave María que ha hecho el cantante en algunos matrimonios de conocidos nombres del espectáculo. 

Esto ya que cada vez que canta el tema religioso frente a los novios, las relaciones terminan por quebrarse o con escándalos mediáticos. 

La "maldición" de Luis Jara

Cabe recordar que la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la Karol Lucero y Fran Virgilio terminaron su relación y que la mujer le habría dado una semana al comunicador para sacar sus cosas del departamento que compartían.

La pareja contrajo matrimonio en noviembre del año pasado y en menos de año habrían tomado caminos separados a raíz de la infidelidad. 

Otros que terminaron este año fueron Camilo Huerta y Marité Matus. La pareja se casó a inicios de 2025 con Luis Jara presente en la ceremonia. 

La teoría de la supuesta "maldición" de Luis Jara también incluye los matrimonios de Nicolás Copano y Lady Ganga y de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, quienes han enfrentado polémicas sobre sus relaciones durante el último tiempo. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Primer condenado por suicidio femicida en Chile: Así se acreditó el histórico veredicto en Copiapó

Lo último

Lo más visto

“Plazo máximo de una semana”: Revelan ultimátum que le habría dado Fran Virgilio a Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez expuso detalles inéditos del estado del matrimonio del animador, luego de que este reconociera que le fue infiel hace un par de semanas con una DJ.

20/08/2025

Continúa la polémica: Tiktoker venezolana cuestionó revelación de género en Embalse El Yeso

La organización de la fiesta abrió todo un debate en TikTok respecto a la realización de este tipo de actividades en áreas protegidas.

20/08/2025

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025