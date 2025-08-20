¡Debe sacar sus cosas del departamento! Revelan quiebre entre Fran Virgilio y Karol Lucero - Chilevisión

La emprendedora habría tomado la decisión luego de que se conociera públicamente la infidelidad cometida por el animador con la DJ Isi Glock.

La polémica en torno a Karol Lucero continúa tras reconocer haberle sido infiel a su esposa, Francisca Virgilio, a menos de un año de contraer matrimonio.

Luego de que estallara el caso, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la pareja terminó su relación y que la mujer le habría dado una semana a Karol Dance para sacar sus cosas del departamento que compartían.

Una infidelidad que se dio a conocer luego de que la DJ Ilaisa Henríquez revelara haber tenido un encuentro sexual con el animador, algo que fue confirmado por el mismo involucrado, quien confesó que “fue solo una vez”.

¿Se terminó todo?

La panelista de Primer Plano contó en su Instagram que "con respecto a la situación entre Karol y su señora (…) les puedo contar que Karol y Fran en este momento están separados; ella le dio estos días para que él saque las cosas de su departamento, del departamento que comparten en La Dehesa”.

De igual manera, detalló que el animador estaría viviendo en la casa de su mamá y pensando seriamente la opción de irse de Chile.

"Lo que puedo contar por ahora: Están separados y ella le pidió que saque las cosas de su departamento con un plazo máximo de una semana", cerró Gutiérrez.

En esa línea, esta no sería la primera infidelidad de Lucero y que “existía la posibilidad de que Fran no lo perdonara como lo había perdonado en otras ocasiones”.