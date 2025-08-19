 “Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 12:50

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

Publicado por CHV Noticias

La hasta ahora suegra de Karol Lucero, Cecilia Virgilio, rompió el silencio y realizó una publicación en redes sociales en el marco de la polémica infidelidad con su hija, Francisca Virgilio, de parte del comunicador.

Cabe recordar que fue el domingo cuando el animador de televisión confirmó que tuvo una aventura extramarital con una DJ penquista de 26 años, llamada Ilaisa Henríquez.

En ese contexto la madre de Francisca fue hasta su cuenta de Instagram para publicar dos indirectas que contenían reflexiones sobre las relaciones amorosas, las cuales capturó la periodista Cecilia Gutiérrez.

La primera consiste en un video de un hombre hablando sobre la vida de parejas y la infidelidad. "El amor en pareja no es incondicional", se oye decir al hombre.

La segunda, en tanto, es una imagen de un libro de Beethovens Bernardín, titulado Sanando Heridas y Patrones Tóxicos. Sobre ella aparece una breve reseña sobre el texto.

“Sanando heridas y patrones tóxicos es más que un libro: Es un abrazo para tu alma y una guía para liberarte de lo que ya no te deja avanzar”, se lee en el mensaje.

Mira las capturas a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025