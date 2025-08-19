“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero - Chilevisión

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

La hasta ahora suegra de Karol Lucero, Cecilia Virgilio, rompió el silencio y realizó una publicación en redes sociales en el marco de la polémica infidelidad con su hija, Francisca Virgilio, de parte del comunicador.

Cabe recordar que fue el domingo cuando el animador de televisión confirmó que tuvo una aventura extramarital con una DJ penquista de 26 años, llamada Ilaisa Henríquez.

En ese contexto la madre de Francisca fue hasta su cuenta de Instagram para publicar dos indirectas que contenían reflexiones sobre las relaciones amorosas, las cuales capturó la periodista Cecilia Gutiérrez.

La primera consiste en un video de un hombre hablando sobre la vida de parejas y la infidelidad. "El amor en pareja no es incondicional", se oye decir al hombre.

La segunda, en tanto, es una imagen de un libro de Beethovens Bernardín, titulado Sanando Heridas y Patrones Tóxicos. Sobre ella aparece una breve reseña sobre el texto.

“Sanando heridas y patrones tóxicos es más que un libro: Es un abrazo para tu alma y una guía para liberarte de lo que ya no te deja avanzar”, se lee en el mensaje.

Mira las capturas a continuación: