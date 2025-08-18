“No sé cuándo voy a explotar en llanto”: El día que Karol Lucero se pronunció por cinco años de funas - Chilevisión

Hace un tiempo, el comunicador se refirió a las constantes 'funas' en las que se ha visto envuelto y abordó cómo se ha visto afectado emocionalmente por ellas.

Una acusación de infidelidad tiene a Karol Lucero nuevamente en el medio de la polémica.

Recientemente, fue la DJ Isi Glock quien destapó todo y afirmó haber tenido un encuentro sexual con él tras algún tiempo de coqueteo.

Entre las pruebas que hizo públicas a modo de respaldar su versión, dio a conocer chats con el propio Lucero en los que se ofrecía a costear la mitad del precio de una píldora del día después, pues antes ya había abordado la posibilidad de estar embarazada del comunicador.

El día que Karol Lucero se pronunció por cinco años de funas

Todo este remezón hizo recordar las declaraciones que el propio Karol Lucero dio en el programa Podemos Hablar en marzo pasado, en el que se refirió a las constantes funas que recibe.

En diálogo con Eduardo de la Iglesia, el animador se refirió a las acusaciones de ex trabajadores de Like Media —su canal— por no pago de remuneraciones y otra supuesta infidelidad.

Así, en marzo pasado, Lucero afirmó que su esposa es quien peor lo vivió por esa situación puntual: "Lo pasa mal ella porque su familia es la que empieza a hablarle cuando estábamos en un concierto".

"Empezamos a recibir mensajes: 'Oye, ¿viste lo que pasó? Y yo digo p... no sé de dónde salió esto que están hablando, me involucran con alguien del mismo Like Media, entonces pareciera tener sentido", añade.

Con esos antecedentes, Karol agrega que esto también le ha afectado mucho a él a nivel personal, pero que no ha "explotado" aún.

"En ningún momento me causa gracia. Me cuesta mucho (llorar), siento que es algo que me guardo. No sé cuándo, no me ha pasado en estos cinco años de funa, no sé cuándo voy a explotar en llanto. Quizás tengo una coraza", puntualizó.

A renglón seguido, Lucero explicó el porqué de su reacción: "Cuando mi mamá me llama que está preocupada, cuando me llama mi hermano, mi papá, familiares, amigos, o cuando estoy con mi mujer, con Fran, siento que no me puedo quebrar, no puedo flaquear".

"Si yo estoy ahí mal, ellos van a decir: 'Oye, ¿pero qué le está pasando? Entonces, uno trata de ser fuerte", aclaró.