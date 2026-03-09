 Marité Matus arremete contra Camilo Huerta tras revelación sobre su quiebre: “Cuando un narcisista…” - Chilevisión
09/03/2026 13:36

Marité Matus arremete contra Camilo Huerta tras revelación sobre su quiebre: “Cuando un narcisista…”

La empresaria alzó la voz en sus redes sociales luego de que el personal trainer apareciera contando que se encuentra en una crisis económica luego de su separación.

Marité Matus reaccionó en duros términos a las declaraciones que dio Camilo Huerta sobre el difícil presente económico que enfrenta tras su separación. 

El personal trainer se sinceró en conversación con Pamela Díaz para su programa de Youtube, Sin Editar, en el que contó que tras su quiebre amoroso “no tengo ni uno, empecé de nuevo desde cero”.

Respecto a la demanda por una millonaria deuda de que alcanza los $25.135.188, el exchico reality declaró estar “súper tranquilo, confiado. Nosotros con mi abogado nos hemos defendido”. 

El mensaje de Marité Matus tras dichos de Camilo Huerta

Tras la repercusión que tuvieron los dichos de su exmarido, Marité Matus ocupó sus redes sociales para compartir mensajes relacionados con la versión que dio Huerta.

“Cuando un narcisista se siente amenazado, necesita proteger su imagen. ¿Y cómo lo hace? Hablando de ti, pero no de quien eres, sino de quien les convienes que seas. Te pintan como inestable, la loca, exagerada, dramática, celosa, problemática y lo hacen para crear una red de apoyo a su versión”, decía un video que compartió con el mensaje “100% real”. 

Luego replicó otro video con la reseña “cualquier historia mal contada que te perjudique a ti, un día será aclarada con el tiempo” y agregó que “Dios todo lo ve. ¡Confía!”.

