Tiraron cadáver desde un camión frente a casa de alcaldesa: Lo que se sabe del caso que conmociona a Quinta Normal - Chilevisión

Este domingo se encontró un cuerpo fuera del domicilio de la alcaldesa Karina Delfino. Conoce acá toda la información revelada por Fiscalía ECOH, que se encuentra investigando el caso.

Durante la tarde este domingo fue encontrado un cadáver maniatado frente a la casa de la alcaldesa Karina Delfino, en la calle Embajador Gómez, en Quinta Normal.

El hallazgo se dio a conocer cuando tres recolectores de basura intentaron trasladar una caja de cartón que se encontraba en ese lugar y se percataron de lo que había en su interior.

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo en Quinta Normal?

Tras un reclamo por malos olores, la alcaldesa Karina Delfino solicitó ayuda a la Dirección de Aseo y Ornato del municipio.

Cuando los funcionarios intentaron levantar el objeto, creyeron que podría tratarse de un animal por el peso de este. Incluso necesitaron más manos para finalmente moverlo.

Fue en ese momento que que comenzó a caer sangre de la caja y se desprendió un fuerte olor de los restos.

En vez de depositarla en el camión recolector, la abrieron y hallaron el cadáver.

Además, la Municipalidad de Quinta Normal emitió un comunicado en el que informaron que el bulto fue dejado frente al domicilio de la máxima autoridad de la comuna.

Qué se sabe del hallazgo del cuerpo

Tras notificarse el hallazgo del cadáver, Físcalía confirmó que se trataba del cuerpo de una mujer, que se encontraba maniatado de pies y manos. Sin embargo, aún se desconoce la causa de muerte de la víctima.

El comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios Centro Norte informó este domingo que "el laboratorio se encuentra levantando sus huellas necrodactilares a fin de poder determinar la identidad del cuerpo y así proseguir con las diligencias".

"El cadáver presenta un avanzado estado de putrefacción, por lo tanto nos vamos a encontrar a la espera del Servicio Médico Legal a fin de que determine la causa precisa de muerte".

La alcaldesa, además, comentó a CHV Noticias que la Fiscalía ECOH "está recogiendo cámaras de vigilancia de parte de los vecinos y tomando sus testimonios".

Declaraciones de la alcaldesa Karina Delfino

Karina Delfino conversó con CHV Noticias la mañana de este lunes y aclaró una de las especulaciones que había circulado en las últimas horas: "No he recibido amenazas directas a mi persona, ni tampoco los funcionarios municipales".

"Tengo un cúmulo de información que ahora voy comenzar a procesar con la Fiscalía y con las policías, es importante que se puedan esclarecer los hechos", expresó.

Tras reunirse con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la jefa comunal dio a conocer al matinal Contigo en la Mañana la existencia de un video que muestra un camión botando la caja fuera de su domicilio.