Hallan cuerpo de mujer al interior de una caja en Quinta Normal: PDI y Carabineros en el lugar - Chilevisión

De acuerdo a información preliminar, el cadáver fue encontrado en calle Embajador Gómez a tan solo metros de la subcomisaría de Carabineros ubicada en Carrascal.

Durante la tarde de este domingo se reportó el hallazgo de un cuerpo al interior de una caja de cartón en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, los restos fueron encontrados en calle Embajador Gómez a tan solo metros de la subcomisaría de Carabineros ubicada en Carrascal.

En la misma línea, se dio a conocer que el aviso del hallazgo lo entregan tres funcionarios recolectores de basura de la comuna, quienes notifican que personal municipal les solicitó trasladar una caja instalada en aquel punto (afueras de un inmueble).

Al intentar levantar la caja, se dan cuenta de que contiene un peso elevado, creyendo que se podía tratar de un animal, lo intentan mover entre más funcionarios, evidenciando la caída de sangre y un mal olor desprendiéndose.

Fiscalía confirma hallazgo de cadáver en Quinta Normal

Luego de que los trabajadores notificaran el hallazgo, la Fiscalía confirmó que se trataba de un cadáver femenino.

Personal de Carabineros y de la Brigada de Homicidios de la PDI acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias.

A continuación puedes ver el despacho con toda la información.