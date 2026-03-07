 Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia aérea en Santa Cruz: Avioneta capotó al interior de una viña Muere adolescente de 16 años baleado frente a su papá durante encerrona en Maipú Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes “No me escuchó en absoluto”: Tenso cruce entre senadores Espinoza y Durana por conmutación de penas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/03/2026 13:26

Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato

Las diligencias investigativas determinaron que, al momento del deceso, el niño se encontraba al cuidado exclusivo de la pareja de su madre, quien fue detenido.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes se efectuó la detención del padrastro del niño de tres años que murió en Huechuraba.

Los hechos se remontan al pasado 28 de febrero, cuando la madre del menor habría estado comprando útiles escolares y, al regresar a su hogar, encontró al pequeño sin vida. 

Los antecedentes de la detención

Al respecto, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) Centro Norte, detalló: "Dentro de las primeras diligencias se pudo determinar que el niño mantenía múltiples lesiones compatibles con un síndrome de maltrato infantil".

En esa misma línea, agregó: "En el desarrollo del proceso investigativo, y en conjunto con la Fiscalía y Servicio Médico Legal, se pudo determinar la causa de muerte compatible con un traumatismo abdominal".

Asimismo, dentro de las diligencias, se logró establecer que, al momento de recibir las lesiones, el pequeño estaba bajo el cuidado exclusivo de la pareja de la madre, quien fue detenido.

El individuo fue puesto a disposición del 2° Juzgado de Garantía de Santiago.

Fue este viernes en Contigo en la Mañana donde el círculo cercano del menor relató que existían antecedentes de maltrato a la víctima, dado que en la casa de su abuela, durante las visitas, habrían encontrado moretones en el cuerpo del pequeño.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Lo último

Lo más visto

Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato

Las diligencias investigativas determinaron que, al momento del deceso, el niño se encontraba al cuidado exclusivo de la pareja de su madre, quien fue detenido.

07/03/2026

“Me conociste a los 23 años...”: Rosario Bravo celebró el cumpleaños número 64 de su esposo

"Ni siquiera me hablaste y solo esperaste", dijo la comunicadora a través de sus redes sociales en un mensaje dedicado a su esposo.

07/03/2026

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes

El mandatario estuvo acompañado por sus ministros, su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta Boric.

07/03/2026

“El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada

Manuel Palacios contó detalles de una conversación que tuvo con su hijo el día antes de su muerte y reveló que había recibido una advertencia.

06/03/2026