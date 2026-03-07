Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato - Chilevisión

Las diligencias investigativas determinaron que, al momento del deceso, el niño se encontraba al cuidado exclusivo de la pareja de su madre, quien fue detenido.

Durante la noche de este viernes se efectuó la detención del padrastro del niño de tres años que murió en Huechuraba.

Los hechos se remontan al pasado 28 de febrero, cuando la madre del menor habría estado comprando útiles escolares y, al regresar a su hogar, encontró al pequeño sin vida.

Los antecedentes de la detención

Al respecto, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) Centro Norte, detalló: "Dentro de las primeras diligencias se pudo determinar que el niño mantenía múltiples lesiones compatibles con un síndrome de maltrato infantil".

En esa misma línea, agregó: "En el desarrollo del proceso investigativo, y en conjunto con la Fiscalía y Servicio Médico Legal, se pudo determinar la causa de muerte compatible con un traumatismo abdominal".

Asimismo, dentro de las diligencias, se logró establecer que, al momento de recibir las lesiones, el pequeño estaba bajo el cuidado exclusivo de la pareja de la madre, quien fue detenido.

El individuo fue puesto a disposición del 2° Juzgado de Garantía de Santiago.

Fue este viernes en Contigo en la Mañana donde el círculo cercano del menor relató que existían antecedentes de maltrato a la víctima, dado que en la casa de su abuela, durante las visitas, habrían encontrado moretones en el cuerpo del pequeño.