“Me conociste a los 23 años...”: Rosario Bravo celebró el cumpleaños número 64 de su esposo - Chilevisión

"Ni siquiera me hablaste y solo esperaste", dijo la comunicadora a través de sus redes sociales en un mensaje dedicado a su esposo.

Rosario Bravo sorprendió este sábado con un mensaje a su esposo, Carlos Caorsi, quien acaba de cumplir 64 años.

Con una serie de fotografías juntos, la influencer acompañó sus emotivas palabras, agradeciendo el tiempo que llevan juntos.

"Feliz cumpleaños mi Carlitos. Eres paz y calma, con un corazón de oro y bondad infinita. Me miraste de lejos con pausa y paciencia desde que me conociste a los 23 años, ni siquiera me hablaste y solo esperaste", partió diciendo Rosario.

"Compartiste conmigo tu sueño de hacer Corporación SER y formalizar así las miles de consultas gratis que has hecho en tu carrera como médico porque en tu vida has roto todos los esquemas con tanta normalidad y te has ganado el cariño de todos lo que pisan tu consulta", agregó Bravo.

Agradeciendo lo que ha hecho por ella, añadió: "Me siento muy afortunada de ser la que tocó tu corazón y acompañarte el resto de tu vida. Me arreglaste cuando estaba rota y me cuidaste de lejos sin que yo lo supiera. Gracias por nuestro Tote que es una copia tuya".

"Me prometiste que te celebraría cumpleaños hasta los 100 y ya vamos en el 64. Agradezco todos los días despertar contigo, te amo profundamente! Muy feliz cumpleaños mi Carlitos", cerró la creadora de contenido.

Ante esto, más de 400 personas les dedicaron palabras cariñosas por el cumpleaños, e incluso Carlos respondió emotivo: "Gracias chiqui, tú también sanaste y tocaste mi corazón abriendo un mundo espiritual en mí. Nunca me dejas caer, y en los momentos difíciles aunque me retas, solo me entregas tu amor, así desaparece toda la oscuridad y todo se llena de luz. Gracias por querernos tanto y darnos toda esta felicidad. Te amo".