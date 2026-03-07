 8M en la capital: Estos son los desvíos de tránsito por conmemoración del Día de la Mujer - Chilevisión
07/03/2026 12:57

8M en la capital: Estos son los desvíos de tránsito por conmemoración del Día de la Mujer

Conoce a continuación los detalles los desvíos de tránsito que deberán tomar los autos particulares y el transporte público en caso de recorrer el centro de Santiago.

Publicado por Josefina Vera

Este domingo 8 de marzo, miles de mujeres se reunirán en el centro de Santiago para marchar por el Día Internacional de la Mujer.

Ante esto, Carabineros dio a conocer los detalles de los desvíos de tránsito confirmados para la locomoción colectiva y vehículos particulares.

Cortes de tránsito para este 8M

De acuerdo con la información de Carabineros en X, a contar 08:00 horas de este domingo 8 de marzo, el transporte público será desviado por General Velásquez, desde el sector poniente a oriente, hacia Blanco Encanlada hasta llegar a Matta y regresar al eje O'Higgins.

En el caso de los autos particulares, de oriente a poniente, serán desviados por Bellavista hasta salir por General Velásquez.

En el caso de los vehículos particulares que se trasladen desde el sector norte de la capital, ya sea desde Recoleta o Independencia, serán desviados por Santo Domingo para luego salir por líneas paralelas al eje Alameda.

