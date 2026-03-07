 Extradición de Galvarino Apablaza entra en fase final: Se realizaría el lunes 9 de marzo - Chilevisión
07/03/2026 10:37

Extradición de Galvarino Apablaza entra en fase final: Se realizaría el lunes 9 de marzo

La defensa del exfrentista presentó un recurso extraordinario para que se revise su caso, pero esta acción no tiene efecto suspensivo, por lo que la extradición sigue en curso.

El exfrentista Galvarino Apablaza quedará en condiciones de ser extraditado a Chile a partir del próximo lunes 9 de marzo, tras ser sindicado como autor intelectual por el homicidio de Jaime Guzmán.

A primera hora del lunes se revocará oficialmente la condición de refugiado político que mantiene en Argentina, por lo que el proceso de extradición podría efectuarse en las siguientes semanas.

Los detalles de la extradición de Galvarino Apablaza

"Yo creo que, Galvarino Apablaza, si ese procedimiento se sigue tramitando como está, va a ser en las próximas semanas trasladado a nuestro país; es lo que, de acuerdo a la legislación argentina, corresponde", detalló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a Radio BioBio.

Apablaza es solicitado por la justicia chilena en el marco de la investigación por el secuestro de Cristián Edwards y el homicidio del senador Jaime Guzmán.

Su proceso de extradición se encuentra siendo coordinado por las cancillerías de ambos países, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) bajo extremas medidas de seguridad.

La defensa del exfrentista interpuso un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Argentina revise su caso; sin embargo, este no tiene efecto suspensivo, por lo que la extradición ya se encuentra en etapa de planificación.

Esto, debido a que el único factor que permitiría frenar el proceso sería que el presidente de Argentina, Javier Milei, se oponga, lo que los intervinientes consideran imposible que ocurra.

