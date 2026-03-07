“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes - Chilevisión

El presidente Gabriel Boric bajó este sábado desde La Moneda hasta la Plaza de la Ciudadanía para dar un discurso de despedida ante sus adherentes, quienes se reunieron de forma masiva ad portas del cambio de mando el miércoles 11 de marzo. El mandatario agradeció el trabajo de sus ministros, quienes estuvieron presentes en el acto y sentenció: "Soy un presidente joven y asumí con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieran; les prometo desde el fondo de mi corazón que he dado todo de mí para estar a la altura de esta responsabilidad (...) me voy con la frente en alto y las manos limpias". En la actividad, el presidente estuvo acompañado por su pareja, Paula Carrasco y su hija, Violeta Boric.