 Reportan violento incendio en locales comerciales en el centro de Concepción - Chilevisión
Minuto a minuto
“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes “No me escuchó en absoluto”: Tenso cruce entre senadores Espinoza y Durana por conmutación de penas Extradición de Galvarino Apablaza entra en fase final: Se realizaría el lunes 9 de marzo Reportan violento incendio en locales comerciales en el centro de Concepción "Algo está pasando": Tío de militar fallecido revela temor de su sobrino y cuestiona decisión del Ejército
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/03/2026 10:25

Reportan violento incendio en locales comerciales en el centro de Concepción

La mañana de este sábado se reportó un violento incendio en la casona patrimonial "La República", ubicada a una cuadra de la Plaza de la Independencia, en Concepción. Al lugar llegaron al menos 12 carros de Bomberos, sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y la rápida propagación por el primer, segundo y tercer piso del edificio, y de forma preliminar, 12 locales comerciales resultaron dañados, entre ellos un restaurante, una boutique, yuna cafetería, entre otros. Mientras se combatía el incendio, vecinos de un edificio colindante debieron evacuar sus hogares para evitar accidentes mientras se controlaba el fuego.

Lo más visto

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Marzo es uno de los meses más complejos para las familias debido a la cantidad de gastos asociados en distintas materias, y a ello se suma el conflicto en Medio Oriente que generó un alza en el dólar y las bencinas.

07/03/2026

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes

El mandatario estuvo acompañado por sus ministros, su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta Boric.

07/03/2026

José Antonio Kast se reunió con Donald Trump para la Cumbre Escudo de las Américas

El presidente electo compartió algunas frases con el mandatario estadounidense y luego los 12 líderes invitados posaron para la fotografía oficial que dio inicio a esta serie de reuniones.

07/03/2026

“El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada

Manuel Palacios contó detalles de una conversación que tuvo con su hijo el día antes de su muerte y reveló que había recibido una advertencia.

06/03/2026
Publicidad