Reportan violento incendio en locales comerciales en el centro de Concepción - Chilevisión

La mañana de este sábado se reportó un violento incendio en la casona patrimonial "La República", ubicada a una cuadra de la Plaza de la Independencia, en Concepción. Al lugar llegaron al menos 12 carros de Bomberos, sin embargo, debido a la magnitud de las llamas y la rápida propagación por el primer, segundo y tercer piso del edificio, y de forma preliminar, 12 locales comerciales resultaron dañados, entre ellos un restaurante, una boutique, yuna cafetería, entre otros. Mientras se combatía el incendio, vecinos de un edificio colindante debieron evacuar sus hogares para evitar accidentes mientras se controlaba el fuego.