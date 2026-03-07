 “No voy a aprender su maldito idioma”: La declaración de Trump a mandatarios latinoamericanos - Chilevisión
07/03/2026 16:46

“No voy a aprender su maldito idioma”: La declaración de Trump a mandatarios latinoamericanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó un momento de su discurso en la cumbre Escudo de las Américas para "bromear" respecto al idioma español. Sin embargo, su declaración generó controversia en redes.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó con el idioma español en el marco de la denominada cumbre Escudo de las Américas, que reunió a mandatarios de derecha en Miami

La instancia celebrada en un club de golf congregó al mandatario norteamericano junto a otros líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente electo José Antonio Kast, Nayib Bukele y Javier Milei. 

Asimismo, la cumbre excluyó a los líderes progresistas de Brasil, Colombia y México. 

La "broma" de Trump a presidentes latinoamericanos por el español 

Durante la cumbre, Trump realizó diversas declaraciones a los presentes, sin embargo, una de ellas generó risas y más de alguna reacción opuesta en redes. 

Lo anterior luego de que el mandatario se refiriera a la capacidad de Marco Rubio de hablar el idioma español y por su parte asegurara que "no voy a aprender su maldito idioma".

Mira la controversial declaración a continuación.

 

