Emergencia aérea en Santa Cruz: Avioneta capotó al interior de una viña - Chilevisión

La información fue confirmada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes se encuentran investigando las causas que ocasionaron el incidente.

Durante la tarde de este sábado se reportó un accidente aéreo al interior de la Viña Santa Cruz, ubicada en la comuna de Santa Cruz, Región de O'Higgins.

Lo anterior luego de que una avioneta capotara dentro del recinto producto de circunstancias que aún son materia de investigación.

Ocurrido el incidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que su personal realizará las primeras diligencias investigativas.

Asimismo, detalló que "piloto y pasajera se encuentran ilesos".

En desarrollo...