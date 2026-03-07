 Emergencia aérea en Santa Cruz: Avioneta capotó al interior de una viña - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia aérea en Santa Cruz: Avioneta capotó al interior de una viña Muere adolescente de 16 años baleado frente a su papá durante encerrona en Maipú Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes “No me escuchó en absoluto”: Tenso cruce entre senadores Espinoza y Durana por conmutación de penas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/03/2026 17:24

Emergencia aérea en Santa Cruz: Avioneta capotó al interior de una viña

La información fue confirmada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes se encuentran investigando las causas que ocasionaron el incidente.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se reportó un accidente aéreo al interior de la Viña Santa Cruz, ubicada en la comuna de Santa Cruz, Región de O'Higgins. 

Lo anterior luego de que una avioneta capotara dentro del recinto producto de circunstancias que aún son materia de investigación. 

Ocurrido el incidente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que su personal realizará las primeras diligencias investigativas. 

Asimismo, detalló que "piloto y pasajera se encuentran ilesos". 

En desarrollo...

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Lo último

Lo más visto

Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato

Las diligencias investigativas determinaron que, al momento del deceso, el niño se encontraba al cuidado exclusivo de la pareja de su madre, quien fue detenido.

07/03/2026

“Me conociste a los 23 años...”: Rosario Bravo celebró el cumpleaños número 64 de su esposo

"Ni siquiera me hablaste y solo esperaste", dijo la comunicadora a través de sus redes sociales en un mensaje dedicado a su esposo.

07/03/2026

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes

El mandatario estuvo acompañado por sus ministros, su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta Boric.

07/03/2026

“El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada

Manuel Palacios contó detalles de una conversación que tuvo con su hijo el día antes de su muerte y reveló que había recibido una advertencia.

06/03/2026