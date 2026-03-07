Cambio de hora 2026: cuándo empieza el horario de invierno y qué regiones no ajustan el reloj - Chilevisión

En menos de cuatro semanas, en gran parte del territorio nacional se llevará a cabo el tradicional cambio de horario que marca el fin de la temporada estival y el comienzo de la época otoñal.

Cambio de horario 2026: Este día deberás ajustar tu reloj

De acuerdo a lo establecido por las autoridades, el actual horario de verano continuará en vigencia hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora, y comenzará oficialmente el horario de invierno.

Cabe precisar que esta medida rige en todo el Chile continental, salvo en la Región de Aysén y Magallanes (incluyendo la Antártica chilena), en donde se mantendrá el actual huso horario.

En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.

¿Se adelanta o retrasa la hora?

Cuando llegue la medianoche del sábado 4 de abril, los relojes deberán retrasarse una hora. Quedando así a las 23:00 horas del viernes 3 de abril, un fenómeno que popularmente se interpreta como "tener una hora más".