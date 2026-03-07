 Cambio de hora 2026: cuándo empieza el horario de invierno y qué regiones no ajustan el reloj - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia aérea en Santa Cruz: Avioneta capotó al interior de una viña Muere adolescente de 16 años baleado frente a su papá durante encerrona en Maipú Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato “Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes “No me escuchó en absoluto”: Tenso cruce entre senadores Espinoza y Durana por conmutación de penas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/03/2026 18:47

Cambio de hora 2026: cuándo empieza el horario de invierno y qué regiones no ajustan el reloj

En menos de cuatro semanas, en gran parte del territorio nacional se llevará a cabo el tradicional cambio de horario que marca el fin de la temporada estival y el comienzo de la época otoñal.

Publicado por CHV Noticias

Resta menos de un mes para que, a lo largo de gran parte del territorio nacional, se realice el tradicional cambio de horario de verano a invierno. 

Una modificación en el reloj que se produce tras el término de la temporada estival y el comienzo del otoño. 

A continuación te detallamos qué día empieza el horario de invierno y qué regiones no tendrán que ajustar el reloj. 

Cambio de horario 2026: Este día deberás ajustar tu reloj 

De acuerdo a lo establecido por las autoridades, el actual horario de verano continuará en vigencia hasta la medianoche del sábado 4 de abril de 2026, momento en el que se producirá el cambio de hora, y comenzará oficialmente el horario de invierno. 

Cabe precisar que esta medida rige en todo el Chile continental, salvo en la Región de Aysén y Magallanes (incluyendo la Antártica chilena), en donde se mantendrá el actual huso horario.

En el caso del Chile insular (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez), la situación también será distinta: los relojes se deberán modificar a las 22:00 horas del mismo día.

¿Se adelanta o retrasa la hora?

Cuando llegue la medianoche del sábado 4 de abril, los relojes deberán retrasarse una hora. Quedando así a las 23:00 horas del viernes 3 de abril, un fenómeno que popularmente se interpreta como "tener una hora más". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Hasta 300 pesos por litro! Revisa aquí todos los descuentos en bencinas disponibles en marzo

Lo último

Lo más visto

Detienen a padrastro de niño de 3 años que murió en Huechuraba: Cuerpo mantenía signos de maltrato

Las diligencias investigativas determinaron que, al momento del deceso, el niño se encontraba al cuidado exclusivo de la pareja de su madre, quien fue detenido.

07/03/2026

“Me conociste a los 23 años...”: Rosario Bravo celebró el cumpleaños número 64 de su esposo

"Ni siquiera me hablaste y solo esperaste", dijo la comunicadora a través de sus redes sociales en un mensaje dedicado a su esposo.

07/03/2026

“Me voy con la frente en alto y las manos limpias”: Pdte. Boric ante masiva despedida de adherentes

El mandatario estuvo acompañado por sus ministros, su pareja Paula Carrasco y su hija Violeta Boric.

07/03/2026

“El sargento dijo que me iba a tirar a la laguna”: Padre de cabo muerto en Punta Arenas revela dato de última llamada

Manuel Palacios contó detalles de una conversación que tuvo con su hijo el día antes de su muerte y reveló que había recibido una advertencia.

06/03/2026