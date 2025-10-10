"Cierra un capítulo": Familia Piñera Morel reacciona a informe de la DGAC por muerte del expresidente - Chilevisión

A través de un comunicado, la familia del exmandatario valoró la investigación realizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil que esclareció la causa del accidente ocurrido en febrero de 2024 en el Lago Ranco.

Durante la jornada de este viernes, la familia Piñera Morel reaccionó al informe técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que detalló la causa del accidente que terminó con la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

De acuerdo a lo informado por la DGAC, el expresidente murió tras perder la orientación visual producto del empañamiento interno del parabrisas de su helicóptero, descartando así cualquier responsabilidad particular.

Ante esta información, la familia del ex jefe de Estado respondió a la investigación realizada por el organismo indicando que "valoramos el informe que cierra un capítulo en este doloroso duelo".

En la misma línea, en el comunicado señalaron que este informe "confirma que el accidente fue causado por un fenómeno fortuito y que todos los aspectos técnicos estaban en regla".

A un año y ocho meses del fatal accidente, la familia del exmandatario finalizó agradeciendo las "permanentes muestras de cariño y respeto".

