Rosario Bravo confiesa uno de sus mayores miedos con su esposo: “Me da pena” - Chilevisión

Este domingo, Rosario Bravo contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y se refirió a un delicado tema respecto de su esposo, Carlos Caorsi.

Una internauta le preguntó a Rosario: “¿No te da miedo que Carlitos se muera tanto tiempo antes que tú? Me pasa lo mismo que a ti”, y la comunicadora respondió visiblemente emocionada.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué dijo Rosario Bravo?

“Sí, al principio me daba miedo”, admitió Bravo, quien además agregó: "Más que miedo, como el ‘¿qué voy a hacer?’. No quiero hablar tanto de esto, que igual me da pena”.

En esa misma línea, Rosario ahondó: "Pero, como ¿qué voy a hacer?, como que... me va a faltar tanto. Pero ya no lo siento así, como que he ido transformando esa sensación y he ido guardando muchos recuerdos para revivirlo lo más posible”.

La influencer aseguró que agradece poder respaldar toda clase de recuerdo de manera digital: "Esa es la parte más linda de estar tan expuesta, que están sus videos, está en Google, que siempre voy a tener acceso a él, a su voz a todo eso, a los videos que él subía para mí, todas esas cosas. Eso me alivia harto esa parte”.

Rosario (34) y Carlos (62) tienen una diferencia de 28 años, lo que generó que al comienzo de la relación, los padres de la enfermera dejaran de hablarle por un par de semanas. Actualmente llevan 6 años de matrimonio y tienen un hijo en común.