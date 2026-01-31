 Antes y después: Rosario Bravo se sometió a intervención estética en su rostro y desató reacciones - Chilevisión
Minuto a minuto
Heroico rescate: Hijo salva a su mamá postrada mientras incendio consumía su casa en El Pino Los escenarios de la UDI para lograr mayoría en la Cámara: “Si no es con el PDG, será con otra fuerza” VIDEO | Bengalas y ataques a carabineros: Las imágenes que dejó violenta noche en el Nacional VIDEO | Pusimos a prueba los salvavidas y flotadores: ¿Son tan seguros y cuál es el mejor? Futuro ministro de las Culturas anuncia que suspenderá el Pase Cultural cuando asuma nuevo gobierno
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/01/2026 11:39

Antes y después: Rosario Bravo se sometió a intervención estética en su rostro y desató reacciones

A través de redes sociales, la influencer compartió el antes y después del procedimiento. "Esto está recién empezando y ya podemos ver cambios", dijo la doctora a cargo del tratamiento.

Publicado por CHV Noticias

Rosario Bravo sorprendió a sus seguidores tras someterse a una intervención estética en su rostro, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

A través de Instagram, la influencer compartió una publicación de la profesional a cargo del procedimiento, quien adjuntó una foto con el antes y después del tratamiento.

"Llevamos solo una sesión (de tres) de cada tratamiento. Esto está recién empezando y ya podemos ver cambios", señaló la doctora Bárbara Cortés.

El tratamiento facial de Rosario Bravo

En concreto, la enfermera intervino su cara con ADN de salmón y un HIFU Facial, tratamiento de ultrasonido que estimula la producción de colágeno y elastina en las capas profundas de la piel.

Sin embargo, este procedimiento generó reacciones divididas entre los seguidores de la excompañera de Daniel Fuenzalida.

Por un lado, algunos dejaron comentarios como "de hermosa a preciosa", "te pasaste" y "se nota el cambio", mientras que otros afirman que "la verdad, no noto diferencia" y "quedo igual".

Revisa la publicación acá:

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Tuve que convencer a mi equipo”: Princesa Alba reveló la historia desconocida tras su llegada a Fiebre de Baile

Lo último

Lo más visto

Alertan por tormenta eléctrica que llega hoy a la RM: Revisa cómo estará tu sector

De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica, se esperan vientos de hasta 40 km/h en algunas comunas de la capital este sábado 31 de marzo.

31/01/2026

“Lo hace increíble”: Icha Sobarzo sorprendió al revelar a su favorita para ganar Fiebre de Baile

La recordada ganadora de Rojo puso sus fichas en una concursante y aprovechó de enviar un recado al jurado del estelar. "Le han dicho que es fome, que no da contenido", apuntó.

31/01/2026

Futuro ministro de las Culturas anuncia que suspenderá el Pase Cultural cuando asuma nuevo gobierno

A través de las redes sociales, Francisco Undurraga informó que desde el 11 de marzo pretende poner fin al aporte económico que tiene por objetivo entregar más acceso a espacios y bienes culturales.

31/01/2026

Antes y después: Rosario Bravo se sometió a intervención estética en su rostro y desató reacciones

A través de redes sociales, la influencer compartió el antes y después del procedimiento. "Esto está recién empezando y ya podemos ver cambios", dijo la doctora a cargo del tratamiento.

31/01/2026