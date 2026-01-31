Antes y después: Rosario Bravo se sometió a intervención estética en su rostro y desató reacciones - Chilevisión

A través de redes sociales, la influencer compartió el antes y después del procedimiento. "Esto está recién empezando y ya podemos ver cambios", dijo la doctora a cargo del tratamiento.

Rosario Bravo sorprendió a sus seguidores tras someterse a una intervención estética en su rostro, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

A través de Instagram, la influencer compartió una publicación de la profesional a cargo del procedimiento, quien adjuntó una foto con el antes y después del tratamiento.

"Llevamos solo una sesión (de tres) de cada tratamiento. Esto está recién empezando y ya podemos ver cambios", señaló la doctora Bárbara Cortés.

El tratamiento facial de Rosario Bravo

En concreto, la enfermera intervino su cara con ADN de salmón y un HIFU Facial, tratamiento de ultrasonido que estimula la producción de colágeno y elastina en las capas profundas de la piel.

Sin embargo, este procedimiento generó reacciones divididas entre los seguidores de la excompañera de Daniel Fuenzalida.

Por un lado, algunos dejaron comentarios como "de hermosa a preciosa", "te pasaste" y "se nota el cambio", mientras que otros afirman que "la verdad, no noto diferencia" y "quedo igual".

