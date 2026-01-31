Movilh acusa “dichos transfóbicos” de Paty Maldonado contra Trini Cerda: “Demuestra la ignorancia” - Chilevisión

A través de una declaración pública, la organización recordó que no es la primera vez que la panelista descalifica a una persona trans. "Ya es parte del currículum de Maldonado", señalaron.
Este sábado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) condenó las recientes declaraciones de Patricia Maldonado en contra de Trinidad Cerda, las que calificaron como "ancladas en una transfobia".
Durante su programa Tal Cual de TV+, la panelista reaccionó a la crítica de la exjugadora de Gran Hermano Chile por sus dichos contra la comunidad trans.
“Yo me puedo enfrentar con usted o con quien quiera y le voy a repetir en su cara que usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre”, fueron parte de los descalificativos de Maldonado.
A través de una declaración pública, el encargado del Área Trans del Movilh, Nicolás Morales, expresó su rechazo a estas declaraciones “deshumanizantes, odiosas y gratuitas, de una comentarista que ha usado y abusado de la tribuna televisiva para incitar a la violencia contra las personas trans”.
“Negar la identidad de género y ridiculizarla demuestra la ignorancia de quien solo a través del odio o la polémica busca visibilidad pública", agregó.
Asimismo, el dirigente sostuvo que "tratar a Trinidad con pronombres masculinos no apunta al diálogo respetuoso, sino a la promoción de la violencia gratuita, ya parte del currículum de Maldonado”.
La organización recordó que no es la primera vez que Maldonado ataca a una persona trans en vivo. En 2020, causó polémica por ofender a la actriz Daniela Vega.