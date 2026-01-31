 Movilh acusa “dichos transfóbicos” de Paty Maldonado contra Trini Cerda: “Demuestra la ignorancia” - Chilevisión
31/01/2026 12:58

Movilh acusa “dichos transfóbicos” de Paty Maldonado contra Trini Cerda: “Demuestra la ignorancia”

A través de una declaración pública, la organización recordó que no es la primera vez que la panelista descalifica a una persona trans. "Ya es parte del currículum de Maldonado", señalaron.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Este sábado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) condenó las recientes declaraciones de Patricia Maldonado en contra de Trinidad Cerda, las que calificaron como "ancladas en una transfobia".

Durante su programa Tal Cual de TV+, la panelista reaccionó a la crítica de la exjugadora de Gran Hermano Chile por sus dichos contra la comunidad trans.

“Yo me puedo enfrentar con usted o con quien quiera y le voy a repetir en su cara que usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre”, fueron parte de los descalificativos de Maldonado.

Movilh condenó dichos de Paty Maldonado contra Trini Cerda

A través de una declaración pública, el encargado del Área Trans del Movilh, Nicolás Morales, expresó su rechazo a estas declaraciones “deshumanizantes, odiosas y gratuitas, de una comentarista que ha usado y abusado de la tribuna televisiva para incitar a la violencia contra las personas trans”.

“Negar la identidad de género y ridiculizarla demuestra la ignorancia de quien solo a través del odio o la polémica busca visibilidad pública", agregó.

Asimismo, el dirigente sostuvo que "tratar a Trinidad con pronombres masculinos no apunta al diálogo respetuoso, sino a la promoción de la violencia gratuita, ya parte del currículum de Maldonado”.

La organización recordó que no es la primera vez que Maldonado ataca a una persona trans en vivo. En 2020, causó polémica por ofender a la actriz Daniela Vega.

