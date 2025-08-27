 “No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago - Chilevisión
27/08/2025 15:37

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

Publicado por CHV Noticias

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) condenó los insultos homofóbicos que recibió un pasajero en el Metro de Santiago, hecho que fue denunciado y viralizado por la misma víctima en redes sociales.

Todo ocurrió el pasado 23 de agosto, cuando la víctima viajaba junto a su hermana en un vagón en estación Quilín, comuna de Peñalolén.

“Yo estaba abrazando y conteniendo a mi hermana, porque no iba bien emocionalmente y este personaje me dice prepotentemente que le estaba aplastando la mano hace un rato, lo cual no era cierto”, declaró.

En la misma línea, el hombre de 30 años explicó que ”de igual manera, cordialmente, le pedí las disculpas correspondientes”.

Luego, detalló que “cuando le señalé que perfectamente podría haber corrido su mano más arriba, sabiendo que iba conteniendo a mi hermana, él se descompuso y me comenzó a agredir verbalmente, diciéndome ‘maricón’ en muchas ocasiones”.

“Mi hermana reaccionó para defenderme de la agresión porque él quería que me bajara para poder golpearme en el andén. Ofreciéndo combos e insultándome por ser homosexual”, agregó.

De acuerdo al video viralizado en redes sociales, se al agresor señalar que "no me gustan los gays, ni los comunistas", además de realziar un gesti obsceno a la cámara.

Condenan caso de discriminación en Metro de Santiago

A través de un comunicado, Movilh sostuvo que este hecho "no corresponde a una discusión circunstancial entre pasajeros, sino a un acto de discriminación".

"El conflicto inicial nada tuvo que ver con la orientación sexual del afectado; sin embargo, de acuerdo a la denuncia, el agresor recurrió a insultos homofóbicos y a amenazas de violencia física basadas en esa orientación", agregan.

Asimismo, desde la organización indican que "eso constituye un ataque dirigido a la dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual, lo que se enmarca dentro de un claro acto de discriminación y de incitación al odio".

"No me gustan los gays ni los comunistas": Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

