La estación más profunda y ascensores en reemplazo de escaleras metálicas: Todo lo que sabe de la nueva Línea 7 del Metro - Chilevisión

12/08/2025 18:34

La estación más profunda y ascensores en reemplazo de escaleras metálicas: Todo lo que sabe de la nueva Línea 7 del Metro

La nueva línea tendrá 26 kilómetros y 19 estaciones, uniendo las comunas de Renca y Vitacura en tan solo 37 minutos.

Metro de Santiago trabaja en su próxima gran obra, la Línea 7 del tren subterráneo capitalino que tendrá 26 kilómetros y 19 estaciones, uniendo las comunas de Renca y Vitacura en tan solo 37 minutos.

A los ya habituales beneficios que entrega este medio de transporte como es la mayor conectividad y menos tiempo de viaje, esta moderna línea también sumará mayores estándares en materia de seguridad. 

Principales caracteristicas de la linea 7

  • Aparte de Renca y Vitacura, las otras comunas por donde pasará la Línea 7 son Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia y Las Condes.
  • Renca, Cerro Navia y Vitacura se suman a Metro, ya que actualmente estas comunas no cuentan con este servicio. 
  •  1,6 millones de personas se verán beneficiadas.
  • La nueva línea contará con la estación más profunda del metro, con 50 metros bajo tierra, y estará ubicada en la comuna de Vitacura (Américo Vespucio y Alonso de Córdova). 

  • Por su amplia profundidad, esta estación no contará con escaleras mecánicas y en su lugar tendrá 9 ascensores de alta capacidad, que pueden trasladar entre 30 y 35 personas por viaje.

  • Lo moderno de estos ascensores permitirá que los pasajeros puedan llegar a la superficie en solo 20 segundos.
  • La nueva línea tendrá 19 estaciones y Puente Cal y Canto (combinación con Línea 2 y 3), Baquedano (combinación con Línea 1 y 5) y Pedro de Valdivia (combinación con Línea 1). En el cruce de Av. Vitacura con Isidora Goyenechea tendrá un cuarto enlace (con Línea 6).
  • La Línea 7 del Metro de Santiago debería iniciar su servicio a finales de 2028. 

