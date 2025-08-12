La estación más profunda y ascensores en reemplazo de escaleras metálicas: Todo lo que sabe de la nueva Línea 7 del Metro - Chilevisión

La nueva línea tendrá 26 kilómetros y 19 estaciones, uniendo las comunas de Renca y Vitacura en tan solo 37 minutos.

Metro de Santiago trabaja en su próxima gran obra, la Línea 7 del tren subterráneo capitalino que tendrá 26 kilómetros y 19 estaciones, uniendo las comunas de Renca y Vitacura en tan solo 37 minutos.

A los ya habituales beneficios que entrega este medio de transporte como es la mayor conectividad y menos tiempo de viaje, esta moderna línea también sumará mayores estándares en materia de seguridad.

Principales caracteristicas de la linea 7