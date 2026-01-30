Trini Cerda rompió en llanto tras ola de críticas por polémica con Paty Maldonado: “Hay tanto dolor” - Chilevisión

Trinidad Cerda compartió un video entre lágrimas, en el que aseguró haber recibido una ola de comentarios de responder a los polémicos dichos de Patricia Maldonado en contra de la comunidad trans.

Esta semana la exparticipante de Gran Hermano lanzó un descargo contra la panelista en sus redes sociales, pero su comentario no fue bien recibido por algunas personas.

A modo de reflexión, la influencer compartió un video en sus historias de Instagram en el que realizó un desahogo en el que rompió en llanto por los comentarios negativos que ha recibido.

“La cantidad de mensajes que he recibido de mamás, mamás de niñes o adolescentes que me escriben dándome las gracias. Y también he recibido harto odio esta semana”, contó.

Entre lágrimas recalcó que “hay tanto dolor, hay tanto dolor en estas historias, y jamás van a entenderlo”.

“Ayer vi una película súper buena que se llama Ayuda, que está en cines a partir de hoy. Hay una escena donde ella se sube al auto, se mira al espejo y dice: ‘Yo soy suficiente, yo sé que soy suficiente y yo puedo con esto’. Y yo me repito ahora lo mismo como un mantra: ‘Yo soy suficiente y yo puedo con esto, yo soy suficiente y yo puedo con todo esto’”, agregó.

Los dichos de Paty Maldonado

Paty Maldonado causó indignación por sus dichos contra la comunidad trans que fueron emitidos en el programa Tal Cual de TV+.

A propósito de una conversación sobre los cambios del cuerpo durante el embarazo, la panelista señaló que “el ser humano es perfecto, está creado en forma perfecta. Se empieza a abrir todo este aparato y toda la pelvis, porque el estómago… por eso que las mujeres somos mujeres y los hombres son hombres”.