“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Paty Maldonado por dichos sobre comunidad trans - Chilevisión

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

Trinidad Cerda arremetió contra Patricia Maldonado, luego de sus polémicos dichos que causaron indignación en la comunidad trans.

A través de Instagram, la influencer publicó un potente descargo. “Esta señora me está cansando... Hace mucho rato. Un día me va a encontrar”, apuntó en una historia.

“Que viva la comunidad trans, que vivan las mujeres en todas sus formas, que vivan todos mis hermosos y perfectos gays, que amo con todo el corazón, que vivan las redes sociales que gritan la verdad”, agregó.

Asimismo, la ex Gran Hermano sostuvo que “un día esta señora va a desaparecer y nosotros, los nuevos rostros llenos de frescura y verdad, nos vamos a empoderar de una TV lúdica, hermosa, espontánea y cercana”.

Los dichos de Paty Maldonado contra la comunidad trans

Durante el programa Tal Cual de TV+, Paty Maldonado habló de los cambios que provoca el embarazo en el cuerpo, asegurando que "el ser humano es perfecto, está creado en forma perfecta".

“Se empieza a abrir todo este aparato y toda la pelvis, porque el estómago… por eso que las mujeres somos mujeres y los hombres son hombres”, señaló.

“Aunque usted se corte, se meta… lo que se ponga, nunca va a ser hombre y nunca va a ser mujer. El que nació hombre y mujer, hasta el final”, lanzó después.

“No podemos luchar contra la naturaleza, no podemos, déjense de...”, sentenció la panelista.