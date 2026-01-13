 “Después que lo humillaste…”: Paty Maldonado lanzó duro descargo tras muerte de Andrés Caniulef - Chilevisión
13/01/2026 15:26

“Después que lo humillaste…”: Paty Maldonado lanzó duro descargo tras muerte de Andrés Caniulef

La panelista se sumó a las críticas por las reacciones de algunos rostros de la TV tras el deceso del periodista. "El cinismo que se ha provocado me da asco", apuntó.

Publicado por CHV Noticias

Patricia Maldonado se sumó a las críticas contra las reacciones de algunas figuras del espectáculo tras la muerte del periodista Andrés Caniulef.

Durante el programa Tal Cual de TV+, Maldonado lanzó una opinión personal relacionada al fallecimiento del comunicador. 

Yo siempre lamento la muerte de la gente joven, pero quiero referirme al doble estándar del chileno, a la hipocresía”, afirmó, visiblemente molesta.

El descargo de Paty Maldonado tras muerte de Andrés Caniulef

“El cinismo que se ha provocado por la muerte de este chiquillo es lamentable, a mí me dio asco”, dijo la panelista con total sinceridad.

Lo humillaron. Yo me recuerdo que cuando se declaró gay, algunos del mismo bando le gritaban cosas horribles”, recordó.

Patricia también sostuvo que la misma gente que lo peló y habló barbaridades de él… ¿por qué no le dieron trabajo o lo llamaron cuando estaba mal? (…) No (pero dicen) ‘yo trabajé con él, me emociono al hablar de él’. No se puede ser tan doble estándar, hay que ser consecuente”.

“Después que lo humillaste y lo arrastraste por el suelo, hoy día hablan de legado”arremetió la cantante.

Ojalá descanse en paz. Pero todos los que hoy salieron para la foto deberían pensar que hay un momento en que uno le entrega la jeta a Cristo. Es ahí donde uno debe preguntarse: ‘¿Qué hice en mi vida?’. Porque ese momento llega, tarde o temprano”, agregó.

Paty sentenció diciendo que “el chileno es así: cínico, envidioso, mentiroso… no estoy diciendo que todos, pero una gran cantidad. Y en este ambiente artístico, se da más todavía”.

