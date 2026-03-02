“Aseguradas”: Fran García-Huidobro cuestionó llamativo detalle de concursantes de Fiebre de Baile - Chilevisión

La "Dama de Hierro" no dio tregua en su regreso al estelar y en su primera evaluación criticó a las competidoras por una decisión respecto a su vestuario para su debut en la pista.

Fiebre de Baile estrenó su nueva temporada con importante novedades como nuevos famosos en la pista y la incorporación de Francisca García-Huidobro en el estricto jurado.

La "Dama de Hierro" regresó al estelar de Chilevisión y en su primera aparición no dudó en sacar a relucir su expertiz y ojo crítico para evaluar a las participantes.

Las encargadas de abrir la noche fueron Vale Roth, Karen Paola y Disley Ramos, que se enfrentaron en el primer truelo de la temporada.

El problema llegó a la hora de las opiniones del jurado, ya que Fran García-Huidobro no se guardó nada y lanzó de inmediato una crítica para las tres.

“La que venía tranquila y relajada era yo. Ustedes parece que venían pasando aquí y las agarraron en la puerta y les dijeron: ‘¿Oye no quieren bailar un ratito?’”, lanzó.

La crítica de Fran García-Huidobro

Pero la crítica no quedó ahí, ya que Fran García-Huidobro advirtió un detalle en el vestuario de dos participantes y no lo dejó pasar.

“Bastante relajadas las encuentro, aseguradas también. Excepto Karen, las dos bailaron con zapatillas, lo que relaja harto la dificultad del baile”, insitió.

Por otra parte, cuestionó que “hay dos lfit que salieron… La subida estuvo normal, la caída estuvo peor que la de Maduro. Espero no tener que ver ninguna otra bajada de lift de esas características”.

Finalmente, declinó por darle su voto a Vale Roth, quien se convirtió en la ganadora del truelo y ahora podrá luchar por la inmunidad.