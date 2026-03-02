Todos los bonos de marzo: Revisa si puedes cobrarlos y cuánto paga cada uno - Chilevisión

Durante el mes de marzo, son diversos los beneficios económicos que entrega el Estado a quienes se encuentren dentro de los rangos más vulnerables según el Registro Social de Hogares. A continuación te detallamos cuáles son y sus respectivos montos.

Se terminan las vacaciones de verano y llega el mes de marzo, que para muchas familias es uno de los más complicados del año en términos financieros.

Es por eso que son diversos los beneficios económicos que entrega el Estado en ayuda de las personas que se encuentren dentro de los rangos más vulnerables de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

El ex Bono Marzo, el Bono al Trabajo de la Mujer, Subsidio Familiar y la Asignación Familiar son algunos de los aportes que puedes recibir este mes.

A continuación, te detallamos en qué consiste cada uno, sus requisitos y el monto que podrías recibir.

Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo

El Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, ya tiene establecido su nuevo monto para el año 2026, además de las fechas en las que se efectuará el respectivo pago.

Esta ayuda económica que entrega el Estado no requiere de postulación y se paga de forma automática a las familias y personas que cumplan con los requisitos estipulados.

Monto: Para este año, el beneficio contempla un pago de : $66.834 por beneficiario o por grupo familiar , según corresponda.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer se trata de una ayuda monetaria que se entrega a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

Uno de los principales requisitos es ser trabajadora dependiente o independiente y permite acceder a un pago único anual o pagos mensuales más pequeños. Más detalles acá.

Monto: La beneficiaria puede recibir un pago anual de hasta $678.028, siempre que su renta bruta anual sea inferior a $7.948.180. En la opción mensual el pago es de hasta $44.157.



Bono Dueña de Casa (Bono de Protección)

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte económico mensual no postulable que se paga por un periodo de dos años. Para recibirlo, es clave pertenecer al Subsistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades.

Los otros dos requisitos son haber aceptado la invitación a participar de uno de los programas del subsistema y firmar la carta de compromiso y un plan de intervención con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Más información acá.

Monto : Este bono consiste en un pago de $452 mil que son divididos en 24 cuotas.



Bono Asignación Familiar

La Asignación Familiar es una ayuda que entrega un monto en dinero por cada carga familiar reconocida, a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas.

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también pueden solicitar el beneficio a través de la Asignación Maternal . Más información acá.

Monto : Los montos entregados por familia dependerán de los ingresos con los que cuenten y oscilan entre los $4.119 y $21.243 mensuales.



Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) es un beneficio dirigido a trabajadores y trabajadoras de entre 18 y 24 años con 11 meses, que pertenecen al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este apoyo económico, entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), se puede recibir en dos modalidades: de manera mensual o mediante un pago anual. Más información acá.

Monto: Puede ser pagado mensualmente o en un único pago de hasta los $678.028.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

En marzo, la PGU tendrá un valor de $231.732 para mayores de 65 años y de $250.275 para mayores de 82 años, de acuerdo a la variación del IPC y el aumento del beneficio registrado en febrero.