Inicia el pago del nuevo monto de la PGU: Revisa quiénes reciben más de $231 mil - Chilevisión

Los adultos mayores podrán acceder al nuevo monto reajustado según el IPC a partir de este mes. Revisa los incrementos de acuerdo al grupo etario correspondiente.

Con el inicio de febrero comenzó el pago del nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que se extendió a un nuevo grupo de beneficiados.

Según informó el Instituo Nacional de Estadísticas (INE), la variación del IPC durante el año 2025 fue del 3,45%, lo que establece nuevos montos para los pensionados, incremento que también se aplica a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez y al Aporte Previsional Solidario de Invalidez.

Nuevo monto de la PGU en febrero y quiénes lo reciben

A partir de febrero de 2026 el monto de la PGU aumentará a $231.732 para mayores de 65 años, y en $250.275 para mayores de 82 años, de acuerdo a la variación del IPC.

De acuerdo a lo estipulado por el Instituto de Previsión Social, los otros grupos de pensionados recibirán el incremento en las siguientes fechas:

En septiembre de 2026 si tienes 75 años o más . Si cumples la edad mínima entre ese mes y el próximo reajuste, tendrás derecho al aumento de $250 mil.

si tienes . Si cumples la edad mínima entre ese mes y el próximo reajuste, tendrás derecho al aumento de $250 mil. En septiembre de 2027, si tienes 65 años o más. Tu PGU aumentará a $250 mil.

Requisitos para recibir la PGU

Para recibir la Pensión Garantizada Universal hay que cumplir con los siguientes requisitos:

Ser beneficiario de una pensión de reparación (Exonerados, Valech o Rettig) o de gracia.

Tener 82 años o más cumplidos al 1 de septiembre de 2025.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país (esto se determina en el IPS).

Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828 (no se considera como parte de la pensión base el beneficio por ley de reparación).

Acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, y 4 de los últimos 5 años anteriores a la fecha de la solicitud.

Solicita con tu RUT la PGU

Para solicitar la PGU se debe hacer a través del Instituto de Previsión Social (IPS) que ofrece tres alternativas: