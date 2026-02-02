 “Es una lata”: Ludmila Ksenofontova arremete contra Álvaro Ballero por exponer su nueva relación - Chilevisión
02/02/2026 08:56

“Es una lata”: Ludmila Ksenofontova molesta con Álvaro Ballero por exponer su nueva relación

La patinadora rusa habló con Primer Plano tras una mediática semana en la que su quiebre fue nuevamente protagonista, luego de que su ex revelara en redes sociales que ella se encontraba en una nueva relación.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Ludmila Ksenofontova rompió el silencio luego de se conociera que, tras su quiebre con Álvaro Ballero, ambos habían iniciado nuevas relaciones amorosas

La patinadora rusa fue captada por las cámaras de Primer Plano en la vía pública y entregó su versión de la polémica, reconociendo que se molestó con el actuar de su expareja. 

“Yo lo dije en mi Instagram: cada uno tiene sus tiempos y yo no quiero hablar de esto”, partió aclarando. 

Por otra parte, la artista circense condenó los mensajes de odio que ha recibido en sus redes sociales a raíz de su separación con el exchico reality.

“Es una lata, aparte mis niñas grandes también tienen redes sociales y pueden ver todo lo que escriben, entonces no me parece”, enfatizó. 

Finalmente, en relación a la pregunta sobre si estaba molesta con Álvaro Ballero luego de que éste revelara que tenía una nueva pareja tras su quiebre matrimonial, Ludmilla Ksenofontova aseguró estar “muy molesta”.

El mea culpa de Álvaro Ballero

La semana pasada Álvaro Ballero reveló en redes sociales que Ludmila Ksenofontova estaba en pareja, luego de recibir críticas por aparecer con una misteriosa mujer. 

“Me impresiona cómo hablan del ‘duelo’, que no puedo estar solo, etc. Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho, no sé exactamente, pero meses, yo sólo me enteré hace un par de semanas, eso me permitió dar vuelta la página y permitirme volver a intentar sonreír y ser feliz, para mis hijos y por mí. No veo el problema en eso”, señaló en Instagram el ganador de Protagonistas de la Fama.

Posteriormente, se arrepintió de sus declaracione, asegurnado que su intención no fue dañar a la madre de sus hijos. “Lo que menos esperaba era la ola de reacciones negativas y malos comentarios que gratuitamente nos han afectado como familia”, expresó. 

