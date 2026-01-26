“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova - Chilevisión

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

A través de un comentario en redes sociales, Álvaro Ballero sorprendió al realizar un sincero descargo a cinco meses de su quiebre matrimonial con la bailarina Ludmila Ksenofontova.

Esto, en medio de una serie de rumores que apuntan a que la ciudadana rusa habría encontrado nuevamente el amor, situación que no habría causado gracia en el ex chico reality.

"Me impresiona cómo hablan del 'duelo', que no puedo estar solo", comenzó diciendo. "Mi ex rehizo su vida en pareja hace mucho, no sé exactamente, pero meses, yo sólo me enteré hace un par de semanas", reveló.

Sin embargo, a juicio de Ballero, esto le hizo iniciar una nueva etapa. "Me permitió dar vuelta la página y permitirme volver a intentar sonreír y ser feliz, para mis hijos y por mí. No veo el problema en eso", reflexionó.

Esto, en respuesta al comentario de una internauta que lo criticó por su nueva relación. "¿Qué duelo? Llanto de cocodrilo... se sacó fotos con una mina nueva que tiene departamento propio, clásico chileno", le comentó una seguidora.

¿Ksenofontova lanzó una indirecta a Ballero?

Pero esa no fue la única controversia en la que se vio envuelto este fin de semana el extinto matrimonio. Ksenofontova generó una ola de comentarios luego de realizar una publicación.

Justo cuando Ballero compartió una serie de historias con una misteriosa mujer, a quien dedicó una romántica canción con la que decidió acompañar las fotos, la bailarina luego posteó un video con exactamente la misma canción.

En el registro aparece bajando unas escaleras vestida con elegante y sobrio vestido color negro en lo que, aparentemente, fue la celebración de su cumpleaños. Esto, con la canción Bonita Bonita del artista 4AMTapes.

Luego, ella misma explicó el origen de la coincidencia: "Puse esta canción que elegimos junto a mi hija Ivana y después me di cuenta que tenía Álvaro en sus historias. Es una canción que es trend y me salió de las primeras canciones".

Incluso, señaló que al percartarse del hecho tuvo ganas de eliminar el registro: "De hecho, ahora que vi me dan ganas de cambiar la canción, pero ya tengo más de 100 mil visitas", cerró.