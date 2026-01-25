 ¿Dio vuelta la página?: Álvaro Ballero reaparece con quien sería su nueva pareja - Chilevisión
25/01/2026 12:33

¿Dio vuelta la página?: Álvaro Ballero reaparece con quien sería su nueva pareja

De forma inesperada, el exchico reality compartió fotografías con quien sería su nueva conquista en medio de un matrimonio.

Publicado por Josefina Vera

Hace aproximadamente un mes, Álvaro Ballero le confesaba a Julio César Rodríguez que tenía el corazón roto por su separación con Ludmila Ksenofontova.

Sin embargo, el ganador del primer reality show de la TV en el país, volvió a ser conquistado y, en un abrir y cerrar de ojos, conoció a otra mujer que le trajo luz a su vida, según lo dio a conocer en sus redes sociales.

El nuevo romance de Álvaro Ballero

De acuerdo con las historias de Instagram del exchico reality, él junto a su familia fueron invitados a un matrimonio, no obstante, lo más llamativo de esto es que Ballero no llegó solo, sino que acompañado de una mujer. 

Si bien no etiquetó a su acompañante, se puede apreciar lo acaramelados y felices que se ven en cada una de las fotografías que subió a redes sociales, todas acompañadas con canciones románticas.

Asimismo, el portal Infama reveló la conversación con un seguidor, el que aseguraba haberlos visto después del matrimonio en una bencinera, dándose un beso.

Revisa a continuación las fotografías de la pareja:

