Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: Revisa acá la hora de reposición - Chilevisión

Dos fallas de matriz están afectando el suministro de agua potable en dos sectores de Santiago. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.
Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina informó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable.
A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de Providencia y Pudahuel.
A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición.
De acuerdo a lo publicado por Aguas Andinas: