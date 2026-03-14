Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: Revisa acá la hora de reposición - Chilevisión

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14/03/2026 16:16

Corte de agua afecta a dos comunas de la Región Metropolitana: Revisa acá la hora de reposición

Dos fallas de matriz están afectando el suministro de agua potable en dos sectores de Santiago. A través de su sitio web, la empresa Aguas Andina informó el horario de reposición y las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado, Aguas Andina informó que dos sectores de la Región Metropolitana están sufriendo un corte en el suministro de agua potable

A través del sitio web, la compañía detalló que la interrupción del servicio involucra a sectores de la comuna de Providencia y Pudahuel.  

A continuación te detallamos las áreas afectadas y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en dos sectores de Santiago 

De acuerdo a lo publicado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Sábado 14 de marzo, 19:00 horas. 
  • Área afectada: Providencia.

 

  • Causa: Falla de matriz. 
  • Hora estimada de reposición: Sábado 14 de marzo, 16:00 horas. 
  • Área afectada: Pudahuel.

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