“Cuenta con una venezolana de bien”: Delcy Rodríguez agradece a Kast tras restablecimiento de relaciones consulares

Durante un discurso, la presidenta encargada de Venezuela dedicó un momento para referirse al anuncio que hizo este jueves el mandatario.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado al mandatario chileno José Antonio Kast durante un discurso en una ceremonia transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“Quiero agradecer las amables palabras del presidente de Chile porque hemos iniciado el proceso de reanudación de relaciones consulares con vistas a recomponerlas enteramente”, expresó.

De esta manera, Rodríguez se dirigió directamente al jefe de Gobierno: “Cuenta usted también con una venezolana de bien, que está encargada de las relaciones internacionales para que nuestros países sudamericanos marchen juntos en una agenda común, de cooperación, de amistad” .

“Ese es el nuevo sentimiento para las relaciones internacionales”, concluyó.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez saluda reanudación de relaciones consulares con Chile y agradece a Kast por iniciar el proceso. “Hemos iniciado el proceso de reanudación de relaciones consulares con vista a recomponer las relaciones enteramente” https://t.co/kwYxrOFVXA pic.twitter.com/0YVKDbWkN8 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 1, 2026

Presidente Kast anunció restablecimiento de relaciones consulares con Venezuela

El presidente José Antonio Kast este jueves, en una rueda de prensa junto al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, destacó el trabajo de Cancillería para lograr el restablecimiento progresivo de las relaciones.

“De una manera seria, de una manera metódica, han logrado este acuerdo trascendente que nos permite avanzar paso a paso en la normalización de las relaciones entre Chile y Venezuela“, expresó.





Sumado a ello, también valoró la “disposición” del gobierno venezolano y saludó a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, “por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”.

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico“, manifestó Kast.