“Yo creo que estaba curado”: Ramírez arremetió contra Boric por compartir polémica publicación

El diputado de la UDI aseguró que le cuesta creer que el expresidente haya compartido el registro donde llaman “imbécil” al actual mandatario.

El diputado y presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, arremetió este viernes contra el expresidente Gabriel Boric por un polémico video que compartió en sus historias de Instagram.

El exmandatario reposteó un extracto de una entrevista del programa La Junta, en la que el vocalista de la banda Candelabro reflexionó sobre el estado político y social actual del país y lanzó duras críticas contra el presidente José Antonio Kast.

“Creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna , con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”, expresó Matías Ávila.





Guillermo Ramírez arremetió contra Gabriel Boric

En conversación con Radio Agricultura, Guillermo Ramírez reaccionó a la publicación realizada por Gabriel Boric y sostuvo: “Yo creo que estaba curado. La otra alternativa es que hubiera estado totalmente en sus cabales y sobrio, y eso sería mucho más preocupante”.

“Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, eso es evidente, fuimos una oposición dura. Pero creo que yo no le había visto una afrenta a la institucionalidad tan fuerte como esta”, agregó.

Pese a su crítica, el presidente de la UDI destacó la actitud que tuvo el frenteamplista durante el cambio de mando tras la elección de José Antonio Kast como Presidente de la República.

“Yo le puedo reconocer a Boric de que fue una persona respetuosa de la democracia y de las instituciones. Es cosa de ver, por ejemplo, cómo se produjo el cambio de mando, que fue impecable. El mismo presidente llamó al presidente Kast para felicitarlo. O sea, se comportó como una persona respetuosa de la institucionalidad”, afirmó.

En esa línea, Ramírez insistió en que “me cuesta pensar de que el presidente estaba en sus cabales y consciente de lo que estaba haciendo. No creo que haya tenido un giro tan brusco en cuatro meses. Por lo tanto, yo pienso que estaba curado”.