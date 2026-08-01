01/ 08/ 2026 22:20

Desborde de canal mantiene en alerta a vecinos de Chillán: Militares llegaron al sector

Personal militar llegó hasta un sector inundado de Chillán tras el desborde de un canal que amenaza a las viviendas, producto del intenso sistema frontal que afecta a la región de Ñuble. “Hemos llegado a apoyar a los vecinos en esta emergencia que afecta a nuestra región, colocando sacos de arena en los accesos de sus viviendas para evitar el ingreso del agua”, declaró el sargento Rodrigo Acuña a CHV Noticias.