“Yo sí tengo trabajo”: Francisco Kaminski niega mudanza con su nueva polola y descarta que ella lo mantenga

El periodista se refirió al pago de la pensión de su hijo con Carla Jara, negando que su abuela le haya prestado dinero. “Mi abuela falleció”, fue su escueta respuesta.

El equipo de Primer Plano llegó hasta Reñaca para conversar con Francisco Kaminski en medio de los rumores sobre su nueva vida en la región de Valparaíso junto a su novia, Stephanie Finney, de quien se ha rumoreado que lo mantenía económicamente.

Luego de seguirlo por varios días, los periodistas dieron cuenta de la rutina que tiene el comunicador en la región, quien se la pasaría entre el departamento de su pareja, restaurantes y canchas de pádel, todo en medio de una supuesta cesantía.

Qué dijo Kaminski sobre los rumores sobre su vida en Reñaca

Al consultarle sobre si estaría siendo apoyado económicamente por su pareja, el comunicador respondió: “aunque fuera así, ¿qué tiene de malo? Me sorprende la maldad y la connotación mala cuando hablan de mí y de la capacidad que tienen de inventar cosas“.

“De verdad me sorprenden. Porque si fuera así, ¿qué tiene de malo si hay una mujer que mantiene a su pareja? ¿O un hombre que mantiene a su mujer? Son cosas que, para mí gusto, no tienen importancia”, añadió con molestia.





Asimismo, se le consultó sobre su cambio de casa a Reñaca y es que había sido visto visitando departamentos, sin embargo, el negó diciendo que “no es cierto. Estoy viviendo en Santiago más que acá, en Reñaca. Acá vive mi polola”.

Respecto a la vivienda visitada, indicó que se trataba de un departamento para su madre.

Por otro lado, en torno a los rumores de su cesantía y que viviría con el dinero de sus suegros, fue enfático en que está trabajando en una empresa en Santiago.

“ Yo sí tengo trabajo. Ella no vive de la mesada de los papás , tiene su empresa en Estados Unidos. No podría decir nada más por respeto a ella. Tengo trabajo, por eso no puedo vivir acá. Me encantaría”, detalló Kaminski.

Expresando que está “enfocado en lo mío y espero que me dure. Estoy alejado de las polémicas“, cerró negando que su abuela le hubiera dado dinero para pagar la pensión de su hijo con Carla Jara: “Mi abuela falleció. Nunca nadie me ha pasado plata para la pensión, nunca he dejado de pagarla tampoco”.