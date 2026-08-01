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Rachas de hasta 90 km/h: Las 11 regiones que se verían afectadas por fuertes vientos este fin de semana

Revisa a continuación el detalle de dónde habrán vientos normales a moderados y dónde el frente frío se hará más potente.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile anunció una nueva racha de vientos en al menos 11 regiones del país, siendo la zona centro-sur la más afectada.

Según indicaron, se trata de un aviso por “vientos normales a moderados” y una alerta por “vientos moderado a fuerte” entre la mañana de este sábado y la noche del domingo 2 de agosto.

Las regiones que tendrán fuertes vientos este fin de semana

Respecto a la Alerta Meteorológica, esta contempla un frente frío con vientos durante toda la jornada de hoy sábado en tres regiones, el Maule, Ñuble y Biobío. Las zonas afectadas y las rachas de viento estimadas son:

Por otra parte, respecto al Aviso Meteorológico por sistema frontal estará vigente desde la mañana de hoy hasta la noche del domingo y afectará desde la región de Coquimbo hasta Aysén.

En este caso se estiman vientos desde los 25 km/h a rachas de 80 km/r según la zona, ya que en algunos sectores solo se harán presentes en la Cordillera, mientras que en otros lugares llegarán también al Litoral, Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

Revisa aquí el detalle de los vientos para la zona centro norte, centro sur y sur del país:

 

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