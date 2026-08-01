Rachas de hasta 90 km/h: Las 11 regiones que se verían afectadas por fuertes vientos este fin de semana

Revisa a continuación el detalle de dónde habrán vientos normales a moderados y dónde el frente frío se hará más potente.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció una nueva racha de vientos en al menos 11 regiones del país, siendo la zona centro-sur la más afectada.

Según indicaron, se trata de un aviso por “vientos normales a moderados” y una alerta por “vientos moderado a fuerte” entre la mañana de este sábado y la noche del domingo 2 de agosto.

Las regiones que tendrán fuertes vientos este fin de semana

Respecto a la Alerta Meteorológica , esta contempla un frente frío con vientos durante toda la jornada de hoy sábado en tres regiones, el Maule, Ñuble y Biobío. Las zonas afectadas y las rachas de viento estimadas son:

Por otra parte, respecto al Aviso Meteorológico por sistema frontal estará vigente desde la mañana de hoy hasta la noche del domingo y afectará desde la región de Coquimbo hasta Aysén.

En este caso se estiman vientos desde los 25 km/h a rachas de 80 km/r según la zona, ya que en algunos sectores solo se harán presentes en la Cordillera, mientras que en otros lugares llegarán también al Litoral, Cordillera de la Costa, Valle y Precordillera.

Revisa aquí el detalle de los vientos para la zona centro norte, centro sur y sur del país: