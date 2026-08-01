Carabinero de civil abatió a delincuente tras intento de encerrona en San Miguel

El funcionario iba junto a su esposa e hijos cuando fue alcanzado por delincuentes en el cruce de Gran Avenida con Departamental.

La noche del viernes, un funcionario de Carabineros de la Guardia de Palacio abatió a un delincuente tras enfrentar un intento de encerrona en la comuna de San Miguel.

Según información preliminar, el uniformado estaba fuera de servicio y se desplazaba junto a su esposa y sus hijos cuando fue interceptado por los antisociales en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

Un grupo de entre tres a cuatro individuos los intimidaron con armas de fuego por lo que el funcionario respondió utilizando su arma de servicio para frusrtar el robo de su vehículo.





Su acción provocó la muerte de uno de los asaltantes que terminó falleciendo a 50 metro del lugar, producto a un impacto de bala que le llegó en la zona del tórax.

Otro sujeto quedó herido pero logró darse a la fuga del lugar y es buscado por personal policial.

De acuerdo a Fiscalía “dos sujetos que se acercan por las dos puertas, comienzan a dar golpes, con un elemento, según lo que relata la víctima, sería un arma de fuego, con el cual lo intimidan y en ese momento saca su arma de servicio con la cual efectúa disparos”.

“La víctima señala que la persona que se acerca por el asiento del conductor no tenía arma, pero el sujeto que venía por la puerta del copiloto sí saca un arma y lo apunta y es a él a quien le efectúan los disparos”, informaron.