Investigan doble homicidio en Av. 10 de Julio: Atacantes habrían efectuado cerca de 100 disparos

Sobre las víctimas, se trata de dos hombres adultos, cuya identidad aún está siendo investigada.

La Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía ECOH se encuentran investigando un doble homicidio registrado durante la noche de este viernes en la Avenida 10 de julio, en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, las víctimas serían dos personas de sexo masculino, de las cuales aún no se confirma su identidad.

El fiscal Luis Barraza indicó que alrededor de las 21:40 horas de ayer viernes, en la avenida 10 de julio con San Francisco “un vehículo que se movilizaba en dirección hacia el poniente fue abordado por una motocicleta, produciéndole una gran cantidad de impactos balísticos“.





Las víctimas fallecidas son el conductor y el copiloto del automóvil que transitaba por la capital, quienes al ser atacados pierden el control del vehículo y terminan sobre la vereda.

La información preliminar del fiscal revela que se desconoce si participó una o más motocicletas en el ataque, sin embargo, se encontró evidencia de “alrededor de 100” casquillos de bala.

Hasta el momento, los detectives se encuentran recolectando evidencia para explicar cómo ocurrió el doble homicidio y dar con él o los responsables de este.