Sismo remece a la zona centro del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se registró durante la noche de este sábado a una profundidad de 28 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4.7 sacudió a la zona centro del país, específicamente a la región de Valparaíso.

De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:21, a 27 kilómetros al oeste de El Tabo.

Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 28 kilómetros.