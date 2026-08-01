Sismo remece a la zona centro del país: Revisa la magnitud y el epicentro
El movimiento telúrico se registró durante la noche de este sábado a una profundidad de 28 kilómetros.
Un sismo de magnitud 4.7 sacudió a la zona centro del país, específicamente a la región de Valparaíso.
De acuerdo a lo informado por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a las 21:21, a 27 kilómetros al oeste de El Tabo.
Según reportó el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 28 kilómetros.
Hora Local: 2026/08/01 21:21:39, mag: 4.7, Lat: -33.54, Lon: -71.94, Prof: 28.35, Loc : 27.05 km al O de El Tabo
— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) August 2, 2026